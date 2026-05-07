İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 DETAYLARI II 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?

Türkiye'de konut sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşın gündeminde İlk Evim konut kredisi yer alıyor. Ev alım sürecine alternatif olarak sunulan "1.20 faizli konut kredisi" veya diğer bilinen adıyla "İlk evim kredisi" destek paketi, düşük faizli konut kredisi arayışında olanlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Böylece sürece yönelik başvuru koşulları bu destek paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından dikkatle araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 07.05.2026 09:20
İlk Evim Konut Kredisi, açıklanan %1,20 faiz oranı ile gündemde olmaya devam ediyor. Bu sebeple "İlk Evim Konut Kredisi" kapsamında 1.20 faiz oranı üzerinden yapılan örnek hesaplamalar ön plana çıkıyor. Ev sahibi olmayı kolaylaştırmayı hedefleyen ve devlet destekli olarak hazırlanan İlk evim konut kredisi sürecine dair gelişmeler ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında stratejik bir adım olarak planlanan bu düzenleme, şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik inceleme aşamasında tutuluyor. Yasal çerçevenin netleşmesi ve bankacılık altyapısının bu özel sisteme entegre edilmesinin ardından, resmi takvimin 2026 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

BAŞVURU İÇİN MUHTEMEL ŞARTLAR

  • İlk kez konut alıyor olmak; üzerine kayıtlı başka bir konutu bulunmaması.
  • Konutun alınacağı şehirde ikamet etmesi.
  • Son 1 yılda konut satmamış olmak.
  • Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi bulunmamak.
  • Başvuran kişinin belirlenen gelir seviyesine sahip olması ve bunu belgeleyebilmesi.
DÜŞÜK FAİZ VE UYGUN TAKSİT İMKANI

Kamu bankaları aracılığıyla başlatılacak kampanya, 1.20 faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacak. Krediden yalnızca ilk kez ev alacaklar yararlanabilecek ve vade süresi 180 aya kadar uzatılabilecek.

"İLK EVİM" KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2,69'dan yüzde 2,49'a çekti. Mevcut koşullarda 1 milyon TL tutarındaki bir kredi için yaklaşık 3,5 milyon TL geri ödeme söz konusu.

Ancak yüzde 1,20 sabit faiz ve 180 ay vade üzerinden yapılan hesaplamada, 1 milyon TL tutarındaki İlk Evim Konut Kredisi için aylık taksit yaklaşık 13.587 TL olacak. Toplam geri ödeme ise 2.445.701 TL civarında gerçekleşecek. Böylece ortalama 1 milyon TL daha az ödeme yapılmış olacak.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLER FAYDALANACAK?

Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşlar faydalanması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör