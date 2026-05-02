İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, şartlar neler? 1.20 faizli konut kredisi için hesaplama detayları

İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, şartlar neler? 1.20 faizli konut kredisi için hesaplama detayları

Türkiye'de konut sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için hazırlanan İlk Evim Konut Kredisi, açıklanan %1,20 faiz oranı ile gündemde olmaya devam ediyor. "1.20 faizli konut kredisi" veya "İlk Evim kredisi" olarak bilinen ve ev alım sürecine alternatif olarak sunulan bu destek paketi, düşük faizli konut kredisi arayışında olanlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Hem ödeme kolaylığı hem de erişilebilirlik açısından dikkat çeken bu sistem ile vatandaşlar İlk Evim Konut Kredisi başvuru şartlarını ve detaylarını merakla takip ediyor.

Giriş Tarihi: 02.05.2026 08:18
İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, şartlar neler? 1.20 faizli konut kredisi için hesaplama detayları

Devlet destekli olarak hazırlanan İlk Evim Konut Kredisi, uygun ödeme koşulları sunmayı hedefliyor. Kampanya kapsamında belirlenen %1,20 sabit faiz oranı, mevcut piyasa koşullarına kıyasla oldukça avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Böylece "İlk Evim Konut Kredisi" kapsamında 1.20 faiz oranı üzerinden yapılan örnek hesaplamalar ön plana çıkıyor.

İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, şartlar neler? 1.20 faizli konut kredisi için hesaplama detayları

"İLK EVİM" KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026'nın başından itibaren sıkça gündeme gelen düşük faizli konut kredisi için hazırlık çalışmaları yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Plan hedefleri doğrultusunda, teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan paket, 2026'nın ilk yarısında Meclis'te görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik değerlendirmelerini tamamlamasının ardından kampanyanın başlama takvimi kesinleşecek.

İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, şartlar neler? 1.20 faizli konut kredisi için hesaplama detayları

DÜŞÜK FAİZ VE UYGUN TAKSİT İMKANI

Kamu bankaları aracılığıyla başlatılacak kampanya, düşük faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacak. Krediden yalnızca ilk kez ev alacaklar yararlanabilecek ve vade süresi 180 aya kadar uzatılabilecek.

İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, şartlar neler? 1.20 faizli konut kredisi için hesaplama detayları

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

Orta Vadeli Program kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan devlet destekli kredinin faiz oranı yüzde 1,20 olarak belirlendi. 2 milyon TL üzerinde kredi kullanmak isteyenler için ayrıca limit artışı uygulanabilecek.

İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, şartlar neler? 1.20 faizli konut kredisi için hesaplama detayları

BAŞVURU İÇİN MUHTEMEL ŞARTLAR

  • İlk kez konut alıyor olmak; üzerine kayıtlı başka bir konutu bulunmaması
  • Konutun alınacağı şehirde ikamet etmesi
  • Son 1 yılda konut satmamış olmak
  • Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi bulunmamak
  • Başvuran kişinin belirlenen gelir seviyesine sahip olması ve bunu belgeleyebilmesi
İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, şartlar neler? 1.20 faizli konut kredisi için hesaplama detayları

"İLK EVİM" KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2,69'dan yüzde 2,49'a çekti. Mevcut koşullarda 1 milyon TL tutarındaki bir kredi için yaklaşık 3,5 milyon TL geri ödeme söz konusu.

Ancak yüzde 1,20 sabit faiz ve 180 ay vade üzerinden yapılan hesaplamada, 1 milyon TL tutarındaki İlk Evim Konut Kredisi için aylık taksit yaklaşık 13.587 TL olacak. Toplam geri ödeme ise 2.445.701 TL civarında gerçekleşecek. Böylece ortalama 1 milyon TL daha az ödeme yapılmış olacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
