Trend Galeri Trend Yaşam Düşük Faizli Konut Kredisi Detayları 2026 | 1.20 Faizli İlk Evim kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

Düşük Faizli Konut Kredisi Detayları 2026 | 1.20 Faizli İlk Evim kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen "İlk Evim" projesi arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Düşük faizli konut kredisiyle ön plana çıkan İlk Evim kredisi, ev alım sürecinde oldukça önemli bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Bu imkandan kimlerin yararlanacağı ve başvuru şartları araştırılmaya devam ederken 1.20 faizli konut kredisi hakkındaki son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 23.05.2026 11:06 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 11:59
Düşük Faizli Konut Kredisi Detayları 2026 | 1.20 Faizli İlk Evim kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapma amacıyla hayata geçirilen İlk Evim projesi, vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Piyasa koşullarına göre oldukça avantajlı bir seçenek olarak dikkat çeken ve devlet destekli olarak hazırlanan İlk Evim Konut Kredisi, ev sahibi olma planı yapanlara uygun ödeme koşulları sunmayı hedefliyor. Böylece 1.20 faiz oranıyla gündeme gelen bu konut kredisi için örnek hesaplamalar da ön plana çıktı.

Düşük Faizli Konut Kredisi Detayları 2026 | 1.20 Faizli İlk Evim kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

"İLK EVİM" KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında stratejik bir adım olarak planlanan bu düzenleme, şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik inceleme aşamasında tutuluyor. Yasal çerçevenin netleşmesi ve bankacılık altyapısının bu özel sisteme entegre edilmesinin ardından, resmi takvimin 2026 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

Düşük Faizli Konut Kredisi Detayları 2026 | 1.20 Faizli İlk Evim kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

DÜŞÜK FAİZ VE UYGUN TAKSİT İMKANI

Kamu bankaları aracılığıyla başlatılacak kampanya, düşük faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacak. Krediden yalnızca ilk kez ev alacaklar yararlanabilecek ve vade süresi 180 aya kadar uzatılabilecek.

Orta Vadeli Program kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan devlet destekli kredinin faiz oranı yüzde 1,20 olarak belirlendi. 2 milyon TL üzerinde kredi kullanmak isteyenler için ayrıca limit artışı uygulanabilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Düşük Faizli Konut Kredisi Detayları 2026 | 1.20 Faizli İlk Evim kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ'NDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşlar faydalanması bekleniyor.

Düşük Faizli Konut Kredisi Detayları 2026 | 1.20 Faizli İlk Evim kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

  • İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması
  • Konut alacağı şehirde ikamet etmesi
  • Son 1 yılda konut satmamış olması
  • Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması
  • Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi
Düşük Faizli Konut Kredisi Detayları 2026 | 1.20 Faizli İlk Evim kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

2026 İLK EVİM KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2,69'dan yüzde 2,49'a çekti. Mevcut koşullarda 1 milyon TL tutarındaki bir kredi için yaklaşık 3,5 milyon TL geri ödeme söz konusu.

Ancak yüzde 1,20 sabit faiz ve 180 ay vade üzerinden yapılan hesaplamada, 1 milyon TL tutarındaki İlk Evim Konut Kredisi için aylık taksit yaklaşık 13.587 TL olacak. Toplam geri ödeme ise 2.445.701 TL civarında gerçekleşecek. Böylece ortalama 1 milyon TL daha az ödeme yapılmış olacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör