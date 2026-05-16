İLK EVİM KONUT KREDİSİ SON DURUM 2026 | 1.20 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Dar gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmasını hedefleyen İlk Evim Konut Projesi yeniden gündemde. Böylece "İlk Evim başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. 1.20 faiz oranıyla gündeme gelen bu konut kredisi için örnek hesaplamalar da ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 09:11
Düşük faizli konut kredisiyle ön plana çıkan "İlk Evim kredisi" veya diğer adıyla "1.20 faizli konut kredisi" ev alım sürecinde oldukça önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, bu düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunmayı amaçlayan sosyal konut destek programı için heyecanlı bekleyiş içinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede farklı illerde binlerce konutun inşa edilmesi planlanıyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026'nın başından itibaren sıkça gündeme gelen düşük faizli konut kredisi için hazırlık çalışmaları yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Plan hedefleri doğrultusunda, teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan paket, 2026'nın ilk yarısında Meclis'te görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik değerlendirmelerini tamamlamasının ardından kampanyanın başlama takvimi kesinleşecek.

DÜŞÜK FAİZ VE UYGUN TAKSİT İMKANI

Kamu bankaları aracılığıyla başlatılacak kampanya, düşük faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacak. Krediden yalnızca ilk kez ev alacaklar yararlanabilecek ve vade süresi 180 aya kadar uzatılabilecek.

Orta Vadeli Program kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan devlet destekli kredinin faiz oranı yüzde 1,20 olarak belirlendi. 2 milyon TL üzerinde kredi kullanmak isteyenler için ayrıca limit artışı uygulanabilecek.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

  • İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması
  • Konut alacağı şehirde ikamet etmesi
  • Son 1 yılda konut satmamış olması
  • Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması
  • Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi
İLK EVİM KONUT KREDİSİ'NDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşlar faydalanması bekleniyor.

2026 İLK EVİM KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2,69'dan yüzde 2,49'a çekti. Mevcut koşullarda 1 milyon TL tutarındaki bir kredi için yaklaşık 3,5 milyon TL geri ödeme söz konusu.

Ancak yüzde 1,20 sabit faiz ve 180 ay vade üzerinden yapılan hesaplamada, 1 milyon TL tutarındaki İlk Evim Konut Kredisi için aylık taksit yaklaşık 13.587 TL olacak. Toplam geri ödeme ise 2.445.701 TL civarında gerçekleşecek. Böylece ortalama 1 milyon TL daha az ödeme yapılmış olacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör