İLK EVİM KONUT KREDİSİ SON DURUM 2026 | 1.20 faizli konut kredisi ne zaman başlayacak, tarihler belli oldu mu?

1.20 faiz oranı ile açıklanan İlk Evim Konut Kredisi, milyonlarca vatandaşların gündeminde yer alıyor. Devlet destekli olarak hazırlanan ve ev alım sürecine alternatif olarak sunulan 1.20 faizli konut kredisi, hem ödeme kolaylığı hem de erişilebilirlik açısından dikkat çekiyor. Böylece "İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlıyor, şartları neler?" gibi sorular merakla araştırılıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.05.2026 13:55 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 14:03
Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için hazırlanan İlk Evim Konut Kredisi, açıklanan 1.20 faiz oranı ile büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Uygun ödeme koşulları sunmayı hedefleyen 1.20 faizli konut kredisi kapsamında yapılan örnek hesaplamalar dikkat çekiyor. Böylece 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan sistem, düşük faizli konut kredisi arayışında olanlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026'nın başından itibaren sıkça gündeme gelen düşük faizli konut kredisi için hazırlık çalışmaları yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Plan hedefleri doğrultusunda, teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan paket, 2026'nın ilk yarısında Meclis'te görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik değerlendirmelerini tamamlamasının ardından kampanyanın başlama takvimi kesinleşecek.

DÜŞÜK FAİZ VE UYGUN TAKSİT İMKANI

Kamu bankaları aracılığıyla başlatılacak kampanya, düşük faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacak. Krediden yalnızca ilk kez ev alacaklar yararlanabilecek ve vade süresi 180 aya kadar uzatılabilecek.

Orta Vadeli Program kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan devlet destekli kredinin faiz oranı yüzde 1,20 olarak belirlendi. 2 milyon TL üzerinde kredi kullanmak isteyenler için ayrıca limit artışı uygulanabilecek.

BAŞVURU İÇİN MUHTEMEL ŞARTLAR

  • İlk kez konut alıyor olmak; üzerine kayıtlı başka bir konutu bulunmaması
  • Konutun alınacağı şehirde ikamet etmesi
  • Son 1 yılda konut satmamış olmak
  • Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi bulunmamak
  • Başvuran kişinin belirlenen gelir seviyesine sahip olması ve bunu belgeleyebilmesi
İLK EVİM KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2,69'dan yüzde 2,49'a çekti. Mevcut koşullarda 1 milyon TL tutarındaki bir kredi için yaklaşık 3,5 milyon TL geri ödeme söz konusu.

Ancak yüzde 1,20 sabit faiz ve 180 ay vade üzerinden yapılan hesaplamada, 1 milyon TL tutarındaki İlk Evim Konut Kredisi için aylık taksit yaklaşık 13.587 TL olacak. Toplam geri ödeme ise 2.445.701 TL civarında gerçekleşecek. Böylece ortalama 1 milyon TL daha az ödeme yapılmış olacak.


Haber Girişi Zehra Demirok - Editör