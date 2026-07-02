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İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı
İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı
Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya konulan Depozito İade Sistemi'ne (DOA) vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı depozito iade makinelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri plastik, cam şişe ve alüminyum kutuları tek tek makinelere okutarak sisteme dahil etti.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 17:50
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 18:37