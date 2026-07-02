Trend Galeri Trend Yaşam İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı

İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya konulan Depozito İade Sistemi'ne (DOA) vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı depozito iade makinelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri plastik, cam şişe ve alüminyum kutuları tek tek makinelere okutarak sisteme dahil etti.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 17:50 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 18:37
İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı

Türkiye genelinde milyarlarca içecek ambalajını ekonomiye geri kazandıracak olan DOA Sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla 81 il ve 973 ilçede hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TÜÇA tarafından yürütülen sistemle, vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin en büyük adımlarından biri olan DOA sistemi, Türkiye'yi geri dönüşümde dünya ligine taşımayı hedefliyor.

İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı

Sistemin devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok noktasında iade istasyonlarında hareketlilik yaşandı. Atıklarını nakde çevirmek isteyen vatandaşlar, makinelerin önünde sıra oluşturdu. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri plastik, cam şişe ve alüminyum kutuları tek tek makinelere okutarak sisteme dahil etti.

İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı

Öte yandan, DOA makinelerinin kurulumu tamamlanarak hizmet vermeye başlarken, bazı ilçelerde ise kurulum çalışmalarının henüz yapılmadığı dikkat çekti. Uygulamanın önümüzdeki günlerde daha da yaygınlaştırılması bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı

Geri dönüşüm noktasına iki torba dolusu ambalaj atığıyla gelen vatandaşlardan Abdülsamet Pekdemir, sistemin genel olarak başarılı çalıştığını belirterek hazne kapasitesine dikkat çekti.

Pekdemir, "Cihaz genel olarak çalışıyor. Ancak hazne küçük olduğu için kısmi sorunlara neden oluyor. Yanımda iki torba getirdim" dedi.

İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı

Kendi yaşadığı bölgede henüz makine bulunmadığını ve bu nedenle mesafe kat etmek zorunda kaldığını dile getiren Pekdemir, "Şu an bazı ilçelerde cihaz yok. Ben Bağcılar'dan buraya geldim. Kendi ilçeme de kurulması için talep oluşturdum, umarım en kısa sürede bizim orada da olur" ifadelerini kullandı.

İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı

BAKAN KURUM'DAN "DOA" PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün itibarıyla Türkiye genelinde kullanımı yaygınlaşacak Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemine yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sistemi anlatan infografik paylaşan Bakan Kurum, "Şişeni DOA'ya at, 1 lira kazan. Sıfır Atık'ta DOA dönemi başladı. Depozito Yönetim Sistemimizi bugün Türkiye genelinde devreye alıyoruz. DOA sayesinde; her yıl 25 milyar ambalaj toplanacak, Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanacak. Hem vatandaşımız hem doğamız hem ülkemiz kazanacak, yapacağımız her iade geleceğimize temiz bir nefes olacak" dedi.

İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı

İLK GÜN VERİLERİNİ AÇIKLADI

Sisteme ait ilk gün verilerini açıklayan Kurum, "Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık. DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre, dün DOA dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı. 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.

İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı

"MAKİNE SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTACAK"

DOA'nın üçüncü ve son aşaması ise tam yaygınlaşma dönemi olacak. Bu aşamada DOA makinelerinin sayısı ülke genelinde artırılacak, mahalle, köy ve semt bazında makineler bulunacak. Vatandaşların makinelere erişiminin kolaylaşacağı bu aşamanın da tamamlanmasıyla DOA vatandaşın günlük hayatının bir parçası olacak.

İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı

DOA'YA İADE NASIL YAPILIR?

Depozito Yönetim Sistemi, cep telefonlarına yüklenen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması ile entegre bir şekilde çalışacak. DOA logosu olan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajlar; DOA uygulaması ile çalışan DOA İade Makineleri'ne bırakılacak. Cep telefonlarına DOA uygulamasını yükleyenler, QR kod okutup iade ettikleri ambalajların bedelini dijital cüzdanlarında biriktirebilecek. Vatandaşa iade edilen her ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Vatandaşlar biriken tutarı banka hesaplarına havale edebilecek, ATM'lerden nakit olarak çekebilecek veya anlaşmalı iş yerlerindeki alışverişlerinde kullanabilecek.

İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı

DOA İLE TÜRKİYE KAZANACAK

DOA sistemiyle yılda 25 milyar ambalaj dönüşüme kazandırılacak. Ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanacak. Yerel yönetimlerin atık bertaraf maliyeti düşecek. Düzenli depolama sahalarında alandan tasarruf edilecek. Ham madde yerine geri dönüşüm malzemesi kullanılması ile emisyondan ve enerjiden tasarruf sağlanacak. Teknoloji transferi ve yerli üretimde ekonomiye katkı sağlanacak. Denizlerdeki plastik kirliliği azaltılacak. Kayıt dışı üretim engellenecek.

İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı

EMİNE ERDOĞAN'IN HİMAYELERİNDE TÜM TÜRKİYE'DE BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansınca yürütülen Depozito Yönetim Sistemi uygulamasına dün tüm Türkiye'de başlandı.

İlk gününde büyük ilgi gördü: Yüz binlerce kullanıcı sisteme katıldı! Türkiye genelinde büyük dönüşüm başladı

"ÇEVRESEL SORUMLULUĞUMUZU SOMUT KAZANIMLARA DÖNÜŞTÜREN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda "Depozito Yönetim Sistemi ile DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) makinelerinin 81 ilimizde uygulanmaya başlaması, çevresel sorumluluğumuzu somut kazanımlara dönüştüren önemli bir adımdır. Her geri kazandırılan ambalaj, doğamıza nefes, kaynaklarımıza bereket, ülkemizin ekonomisine ise değer olarak dönecektir. Projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor, DOA ile geri dönüşüm kültürünün daha da güçlenmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör