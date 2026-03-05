Trend Galeri Trend Yaşam İlk kadın savaş pilotu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen İlk kadın savaş pilotu kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 05.03.2026 22:05 Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 22:07
SORU: İlk kadın savaş pilotu kimdir?

CEVAP: Sabiha Gökçen

