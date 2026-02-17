İLK SAHUR VE İFTAR VAKTİ | İlk sahur ne zaman, hangi gece kalkılacak? İşte, 2026 Ramazan imsakiyesi

2026 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilk sahur ve ilk iftar vakitleri vatandaşların gündemine girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Ramazan imsakiyesi doğrultusunda sahura kalkılacak gece ve orucun başlayacağı vakitler netlik kazanıyor. Ramazan ayına hazırlık yapanlar, imsak ve iftar saatlerini il il inceleyerek planlarını oluşturmaya başladı.
2026 Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'nin üç büyük ilindeki sahur ve iftar vakitleri şu şekildedir:
Not: Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verileri baz alınarak hazırlanmıştır. İlçe bazlı değişimler gösterebilir.