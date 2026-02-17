İLK SAHUR VE İFTAR VAKTİ | İlk sahur ne zaman, hangi gece kalkılacak? İşte, 2026 Ramazan imsakiyesi

On bir ayın sultanı Ramazan öncesinde ilk sahur ve iftar vakitlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte orucun başlayacağı gece, sahur saatleri ve iftar vakitleri belli olurken, vatandaşlar bulundukları ile göre güncel vakit bilgilerine odaklanıyor. Sahurdan iftara kadar ibadet düzenini planlamak isteyenler için imsakiye detayları büyük önem taşıyor.