İlk teravih ne zaman kılınacak? 2026 İstanbul’da Hatimle Teravih Namazı Kıldıracak Camiler Listesi

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı saatler kala, İslam aleminin en büyük heyecanlarından biri olan teravih namazı için hazırlıklar başladı. Özellikle bu mübarek ayı Kur'an-ı Kerim'in tamamını namazda dinleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'da hatimle teravih kıldırılacak camileri merakla araştırıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 yılında ilk teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul'un her iki yakasında hatimle namaz kılınabilecek tüm merkezi camiler ve Ramazan ayının ilk namaz saati.

Giriş Tarihi: 17.02.2026 11:14 Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 11:27
2026 yılı Ramazan ayı, beraberinde getirdiği manevi iklimle milyonlarca Müslümanı cami saflarında buluşturmaya hazırlanıyor. Ramazan'ın en önemli sünnetlerinden biri olan teravih namazı, bu yıl da İstanbul genelindeki yüzlerce camide eda edilecek. Maneviyatı daha derin yaşamak isteyen pek çok kişi ise her rekatta Kur'an'dan bir bölüm okunarak kılınan hatimle teravih namazını tercih ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul müftülüğü aracılığıyla bu yıl Avrupa ve Anadolu yakasında hatimle teravih kıldıracak camilerin güncel listesini paylaşarak vatandaşların planlamalarını kolaylaştırdı.

2026 İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, 2026 yılının ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı yatsı ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, saat 20:08 itibarıyla camilerde saf tutarak bu yılın ilk teravih namazını eda edecekler. Bu namazın hemen ardından gece yarısı yılın ilk sahuruna kalkılacak ve 19 Şubat Perşmebe günü Ramazan ayının ilk orucu tutulmaya başlanacak.

İşte, il il teravih namazı vakitleri:

İller de 18 Şubat Çarşamba günü yatsı namazı vakitleri şöyle:

İstanbul: 20.08

Ankara: 19.52

İzmir: 20.15

Bursa: 20.08

Antalya: 20.02

İSTANBUL'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRACAK CAMİLER

İstanbul Müftülüğü, pek çok ilçede belirlenen özel merkezlerde hatimle teravih geleneğini sürdürüyor. Özellikle Fatih ve Üsküdar bölgeleri, hatimle teravih kıldıran cami sayısı bakımından listenin başında yer alarak geniş bir seçenek sunuyor.

İşte, o liste:

