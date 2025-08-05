Trend Galeri Trend Yaşam İLKOKUL 1. SINIF KAYIT TARİHLERİ 2025: Çocuğum hangi okula gidecek, adrese dayalı kayıt okulu nereden ve nasıl sorgulanır?

İLKOKUL 1. SINIF KAYIT TARİHLERİ 2025: Çocuğum hangi okula gidecek, adrese dayalı kayıt okulu nereden ve nasıl sorgulanır?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. sınıf kayıtları merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, 1. sınıf ve 5. sınıf kayıtlarını bu yıl da adrese dayalı sistemle otomatik olarak gerçekleştirecek. Öğrenci bilgileri, MERNİS kayıtlarına göre e-Okul sistemine aktarılacak, velilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek olmayacak. "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun yanıtı, e-Devlet üzerinden "e-Kayıt" sistemi ile öğrenilebilecek. İlkokul kayıt tarihleri ve detaylar için e-Devlet'ten sorgulama yapılabilecek. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte MEB tarafından açıklanan tarihler ve süreç hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:20
İLKOKUL 1. SINIF KAYIT TARİHLERİ 2025: Çocuğum hangi okula gidecek, adrese dayalı kayıt okulu nereden ve nasıl sorgulanır?

İlkokula başlayacak çocukları olan veliler, 2025–2026 eğitim öğretim yılı öncesi kayıt sürecini yakından takip ediyor. Bu yıl 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın adrese dayalı sistemine göre otomatik olarak yapılıyor. Peki, "Çocuğum hangi okula kayıtlı?" sorusu nasıl yanıt bulur? e-Okul sistemi üzerinden ilkokul kayıt durumu ve okul sorgulama işlemleri nasıl gerçekleştirilir? İşte detaylar…

İLKOKUL 1. SINIF KAYIT TARİHLERİ 2025: Çocuğum hangi okula gidecek, adrese dayalı kayıt okulu nereden ve nasıl sorgulanır?

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri, MERNİS adres bilgilerine göre e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin şube ve sınıf öğretmenleri ile ortaokul 5. sınıfa geçecek öğrencilerin şubeleri ise Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliğine göre, Ağustos ayının son haftasında belirlenecek.

İLKOKUL 1. SINIF KAYIT TARİHLERİ 2025: Çocuğum hangi okula gidecek, adrese dayalı kayıt okulu nereden ve nasıl sorgulanır?

Veliler e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için yapılacak uyum eğitimleri tarihleri Bakanlığımız tarafından ilan edilince bu alanda yayınlanacaktır.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için, okulumuzun birinci sınıflarına öğrenci kayıtları; çocuklarımızın MERNİS bilgileri esas alınarak, herhangi bir başvuru olmaksızın, Bakanlığımız tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır

İLKOKUL 1. SINIF KAYIT TARİHLERİ 2025: Çocuğum hangi okula gidecek, adrese dayalı kayıt okulu nereden ve nasıl sorgulanır?

KAYIT ZAMANI VE YAŞ ŞARTI

,2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nda okulumuzun 1. sınıf kayıtları, çocukların MERNİS adres bilgileri esas alınarak, herhangi bir başvuruya gerek kalmadan Millî Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.

Kayıt Takvimi ve Süreci:
Yeni kayıt işlemleri, her yıl temmuz ayının ilk iş günü başlar. Kayıtlar, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında oluşturulan ulusal adres veri tabanı verilerine göre otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilir.
Gerekli görülmesi halinde, kayıt sırasında su, elektrik veya doğalgaz faturası gibi belgeler veliden talep edilebilir.

Kimlik Bilgisi ve Kayıt:
– Okul çağında olup henüz nüfus kaydı bulunmayan çocuklar, okul yönetimi tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilir ve kimlik kartı çıkarıldıktan sonra kayıtları yapılır.
– Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları, İçişleri Bakanlığınca verilen kimlik belgesindeki bilgilere göre gerçekleştirilir. Türk vatandaşlığına geçiş sürecinde olan öğrenciler için, vatandaşlık işlemleri tamamlandıktan sonra kimlik numaraları e-Okul sisteminde güncellenir.

Öncelikli Kayıt Hakkı Olan Öğrenciler:
– Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile rehberlik raporuyla yönlendirilmiş özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, öncelikle ikamet adreslerine uygun okula kaydedilir. Ancak bu öğrenciler, durumlarını belgelemeleri hâlinde, adres şartı aranmaksızın istedikleri okula nakil yaptırabilirler.

İLKOKUL 1. SINIF KAYIT TARİHLERİ 2025: Çocuğum hangi okula gidecek, adrese dayalı kayıt okulu nereden ve nasıl sorgulanır?