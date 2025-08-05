İLKOKUL 1. SINIF KAYIT TARİHLERİ 2025: Çocuğum hangi okula gidecek, adrese dayalı kayıt okulu nereden ve nasıl sorgulanır?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. sınıf kayıtları merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, 1. sınıf ve 5. sınıf kayıtlarını bu yıl da adrese dayalı sistemle otomatik olarak gerçekleştirecek. Öğrenci bilgileri, MERNİS kayıtlarına göre e-Okul sistemine aktarılacak, velilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek olmayacak. "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun yanıtı, e-Devlet üzerinden "e-Kayıt" sistemi ile öğrenilebilecek. İlkokul kayıt tarihleri ve detaylar için e-Devlet'ten sorgulama yapılabilecek. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte MEB tarafından açıklanan tarihler ve süreç hakkında bilgiler…