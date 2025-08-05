İLKOKUL 1. SINIF KAYIT TARİHLERİ 2025: Çocuğum hangi okula gidecek, adrese dayalı kayıt okulu nereden ve nasıl sorgulanır?

KAYIT ZAMANI VE YAŞ ŞARTI

,2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nda okulumuzun 1. sınıf kayıtları, çocukların MERNİS adres bilgileri esas alınarak, herhangi bir başvuruya gerek kalmadan Millî Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.

Kayıt Takvimi ve Süreci:

Yeni kayıt işlemleri, her yıl temmuz ayının ilk iş günü başlar. Kayıtlar, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında oluşturulan ulusal adres veri tabanı verilerine göre otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

Gerekli görülmesi halinde, kayıt sırasında su, elektrik veya doğalgaz faturası gibi belgeler veliden talep edilebilir.

Kimlik Bilgisi ve Kayıt:

– Okul çağında olup henüz nüfus kaydı bulunmayan çocuklar, okul yönetimi tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilir ve kimlik kartı çıkarıldıktan sonra kayıtları yapılır.

– Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları, İçişleri Bakanlığınca verilen kimlik belgesindeki bilgilere göre gerçekleştirilir. Türk vatandaşlığına geçiş sürecinde olan öğrenciler için, vatandaşlık işlemleri tamamlandıktan sonra kimlik numaraları e-Okul sisteminde güncellenir.

Öncelikli Kayıt Hakkı Olan Öğrenciler:

– Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile rehberlik raporuyla yönlendirilmiş özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, öncelikle ikamet adreslerine uygun okula kaydedilir. Ancak bu öğrenciler, durumlarını belgelemeleri hâlinde, adres şartı aranmaksızın istedikleri okula nakil yaptırabilirler.