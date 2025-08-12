Çocuğum hangi okula gidecek? E okul ile kayıt sorgulama ekranı! MEB 2025 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde veliler, ilkokula başlayacak öğrenciler için kayıt sürecini araştırmaya başladı. MEB takvimine göre, ilkokul kayıtları her yıl olduğu gibi adrese dayalı olarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Veliler, çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu e-Okul "Okul Sorgulama" ekranı üzerinden öğrenebiliyor. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman? e-Okul'dan okul bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar.