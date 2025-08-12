Çocuğum hangi okula gidecek? E okul ile kayıt sorgulama ekranı! MEB 2025 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, veliler ilkokula başlayacak çocuklarının kayıt sürecini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan düzenlemeye göre, ilkokul birinci sınıf kayıtları adrese dayalı nüfus kayıt sistemi üzerinden e-Okul sistemi aracılığıyla otomatik olarak yapılıyor. Okul bilgilerini öğrenmek isteyenler e-Okul üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştiriyor. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman? Çocuğum hangi okula gidecek? E-devlet adrese dayalı ilkokul kayıtları sorgulama ekranı