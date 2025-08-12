Trend Galeri Trend Yaşam Çocuğum hangi okula gidecek? E okul ile kayıt sorgulama ekranı! MEB 2025 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

Çocuğum hangi okula gidecek? E okul ile kayıt sorgulama ekranı! MEB 2025 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, veliler ilkokula başlayacak çocuklarının kayıt sürecini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan düzenlemeye göre, ilkokul birinci sınıf kayıtları adrese dayalı nüfus kayıt sistemi üzerinden e-Okul sistemi aracılığıyla otomatik olarak yapılıyor. Okul bilgilerini öğrenmek isteyenler e-Okul üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştiriyor. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman? Çocuğum hangi okula gidecek? E-devlet adrese dayalı ilkokul kayıtları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 12.08.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 16:42
Çocuğum hangi okula gidecek? E okul ile kayıt sorgulama ekranı! MEB 2025 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde veliler, ilkokula başlayacak öğrenciler için kayıt sürecini araştırmaya başladı. MEB takvimine göre, ilkokul kayıtları her yıl olduğu gibi adrese dayalı olarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Veliler, çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu e-Okul "Okul Sorgulama" ekranı üzerinden öğrenebiliyor. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman? e-Okul'dan okul bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar.

Çocuğum hangi okula gidecek? E okul ile kayıt sorgulama ekranı! MEB 2025 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak Ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

Çocuğum hangi okula gidecek? E okul ile kayıt sorgulama ekranı! MEB 2025 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

İLKOKUL KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Velilerimiz, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için yapılacak uyum eğitimleri tarihleri Bakanlığımız tarafından ilan edilince bu alanda yayınlanacaktır.

Çocuğum hangi okula gidecek? E okul ile kayıt sorgulama ekranı! MEB 2025 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Çocuğum hangi okula gidecek? E okul ile kayıt sorgulama ekranı! MEB 2025 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

SÜREÇTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Otomatik yerleştirme yapılan okullar, ikamet adresine en yakın eğitim kurumları arasından seçiliyor. Veliler, kayıt sonrasında okula giderek gerekli evrakları teslim etmeli. Adres değişikliği yapan ailelerin, yeni adres bilgilerini nüfus müdürlüğünde güncellemeleri gerekiyor.