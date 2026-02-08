Trend Galeri Trend Yaşam İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Dünyayı sarsan Jeffrey Epstein skandalında yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Küresel elitlerin, siyasetin ve istihbarat ağlarının karanlık yüzünü ortaya seren Epstein dosyasında mahkeme tutanaklarına yansıyan "Illuminati benzeri bir yapı" itirafı, dünyayı sarsan skandal ile ilgili birçok detayın gizli kaldığını gösteriyor. Peki Epstein-İlluminati arasında nasıl bir bağlantı var? Epstein olayında kim kimi kontrol ediyordu? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, Epstein skandalının perde arkasındaki küresel ittifakı ve insanlığı hedef alan karanlık projeleri mercek altına aldı. İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 08.02.2026 20:23 Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 20:26