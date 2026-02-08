Trend Galeri Trend Yaşam İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Dünyayı sarsan Jeffrey Epstein skandalında yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Küresel elitlerin, siyasetin ve istihbarat ağlarının karanlık yüzünü ortaya seren Epstein dosyasında mahkeme tutanaklarına yansıyan "Illuminati benzeri bir yapı" itirafı, dünyayı sarsan skandal ile ilgili birçok detayın gizli kaldığını gösteriyor. Peki Epstein-İlluminati arasında nasıl bir bağlantı var? Epstein olayında kim kimi kontrol ediyordu? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, Epstein skandalının perde arkasındaki küresel ittifakı ve insanlığı hedef alan karanlık projeleri mercek altına aldı. İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 08.02.2026 20:23 Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 20:26
İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Jeffrey Epstein dosyası, yalnızca bir istismar skandalı değil. O dosya açıldığında küresel elitlerin hiç de steril, hiç de masum olmadığı ortaya çıktı.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Siyasetçiler, milyarderler, kraliyet aileleri ve medya patronları hepsi aynı fotoğraf karesindeydi. Ve Epstein, mahkeme tutanaklarında kapalı kapılar ardında şunu itiraf etmişti: İlluminati benzeri bir yapı kurduk.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Peki bu İlluminati nedir? Para ve şantajla şekillenen modern bir küresel ağ mı? Bu yapı neye hizmet ediyordu? Çocuk istismarı neden bir araçtı?

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Ve asıl soru, Epstein gerçekten susturuldu mu? Yoksa susturulması gereken daha büyük bir şey mi vardı?

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Çünkü şu an asıl soru şu: Daha ne kadarını bilmiyoruz?

A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, Epstein skandalının perde arkasındaki küresel ittifakı ve insanlığı hedef alan karanlık projeleri mercek altına aldı.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

"BU İŞİN UZANTISI TAPINAK ŞÖVALYELERİ'NE KADAR GİDİYOR..."

Aytekin, şu ifadeleri kullandı:

"Jeffrey Epstein skandalı aslında buz dağının üzerinde küçük bir kar tanesi. Bu işin ucu milattan önce 4'üncü yüz yıla kadar uzanıyor. Epstein, "Biz illuminatı benzeri bir yapı kurduk" itirafında bulunmuştu. Epstein neden bu yapıya atıfta bulunuyordu?

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Bu işin uzantısı Tapınak Şövalyelerine kadar gidiyor. Tapınak Şövalyeleri, M.Ö. 4'üncü yüzyılda Babür Kralı Kudüs'ü işgal ettiğinde Yahudileri sürgüne gönderiyor. Bunların hepsi Avrupa'ya dağılıyorlar. 15. Yüzyılda İspanya'da İlluminati denilen bir örgüt kuruluyor.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

"SEMAVİ DİNLERE SAVAŞ AÇMIŞ DURUMDALAR"

Daha sonra bu örgüt üyeleri sürgüne gönderilince İlluminati izini kaybettiriyor. Ta ki 17. Ve 18. yüzyıla kadar… Almanya'nın Bavyera eyaletinde İlluminati denen örgütü kuruyorlar. Burada çıkış felsefeleri şu; bunlar semavi dinlere karşı savaş açmış durumdalar.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Sadede Müslümanlığa karşı değil, Hristiyanlığa ve Katolik dünyaya karşı da öyle. Ritüellerinin çoğunu Paganizm ve Kabala'dan almışlar. Şeytan'a ibadet etmek, tapmak, çocuk kurban etmek kan içmek, aslında Tapınak Şövalyeleri'nin ritüelleri.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

"PANİĞE KAPILIP ABD BAŞKANI'NDAN YARDIM İSTİYORLAR"

Katolik dünya, İllüminati'nin bu insanlık dışı uygulamalarını görünce yasak getiriyor. Bavyera eyaletinde bu örgüt yasaklanıyor. Bunlar paniğe kapılıyor, ABD Başkanı George Washington'dan yardım istiyorlar.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Şu an nasıl Trump'ı kafaladılarsa, Washington yönetimiyle de çok sıkı ilişkiler kuruyorlar. Washington yönetimi İlluminati'ye kucak açıyor.

Haberin devamı için lütfen videoyu izleyiniz:

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

TEKNOLOJİ DEVLERİYLE "VAHŞİ" AKŞAM YEMEĞİ

Öte yandan, ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmaktan hüküm giyen Jeffrey Epstein'in, teknoloji dünyasının en güçlü isimleriyle yakın temasını gösteren yeni fotoğraflar ve e-postalar ortaya çıktı.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Belgelerde, Epstein'in 2015 yılında Elon Musk ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de katıldığı bir akşam yemeğiyle övündüğü görülüyor.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Dosyalara eklenen fotoğrafta, Musk ve Zuckerberg'in loş bir ortamda ve uzun bir masada oturduğu dikkat çekiyor.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

20 Ağustos 2015 tarihli bir e-postada Epstein, milyarder iş insanı Tom Pritzker'a New York'a gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullanıyor: "Henüz emin değilim. Zuckerberg, Musk, Thiel, Hoffman'la akşam yemeği yedim. Vahşiydi."

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Bir başka e-postada ise 2 Ağustos 2015'te ünlü doktor Peter Attia'ya yazan Epstein, aynı isimlerle yapılacak bir akşam yemeğinden söz ediyor.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Mesajında çok sayıda yazım hatası bulunan Epstein, sonraki mailde hatalar için özür diliyor.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Vanity Fair dergisi, söz konusu buluşmayı ilk kez 2019 yılında gündeme getirmişti. Dergiye göre yemek, Kaliforniya'nın Palo Alto kentinde, LinkedIn'in kurucularından ve yatırımcı Reid Hoffman tarafından, MIT'li sinirbilimci Ed Boyden onuruna düzenlendi.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

EPSTEİN PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı tarafından, Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında yayınlanan 3 milyondan fazla yeni belgeye göre Epstein, Putin ile bir araya gelmek için girişimlerde bulundu.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Belgeler, birçok üst düzey Rus yetkilinin Epstein ile doğrudan yazışmalar yaparak görüştüğünü ve Epstein'in yıllar boyunca değişik isimler üzerinden Putin ile bir görüşme ayarlamaları için defalarca girişimlerde bulunduğunu ortaya koydu.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Epstein'ın özel e-postalarında, 2010'lu yıllarda eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland üzerinden Putin ile görüşme ayarlanması için birçok defa yazışmalar yapıldığı ve Jagland ile bu çabaların 2018'e kadar aralıklarla devam ettiği görüldü.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Adalet Bakanlığı dosyaları ayrıca, Epstein'in, Rusya Federal Güvenlik Hizmetleri Akademisi'nin üst düzey mezunlarından Sergey Belyakov, Kremlin'e yakın isimlerden Rus milyarder Oleg Deripaska ve Rusya'nın eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin gibi üst düzey isimlerle de irtibatta olduğunu gösterdi.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

ABD Adalet Bakanlığı dosyalarında tüm girişimlere rağmen Epstein'in Putin ile herhangi bir görüşme gerçekleştirdiğine dair bir kayıt bulunmuyor.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

Yayınlanan Epstein dosyalarında Putin'in adı 1000'den fazla kez geçiyor, ancak bu referansların büyük çoğunluğu kişisel ilişkiden ziyade Putin hakkındaki haber kupürleri ve medya özetlerinden oluşuyor.

İlluminati-Epstein bağlantısı! Dünyayı sarsan skandalda kim kimi kontrol ediyordu? İşte o derin yapı...

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.