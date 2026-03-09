İmamoğlu üç soruya cevap veremez! "Buna hiç kimse cesaret edemez, aklından bile geçiremezdi"

ÜÇ KİLİT DOSYA

Önceki gün İmamoğlu'nun İBB'deki ekibinin kilit isimlerinden bir iş adamıyla konuştum.

İşadamı önce İmamoğlu'nun mahkemede takınacağı tavra değindi: "Bence Ekrem Bey, siyasi savunma yapacak, 'Bu siyasi bir operasyondur' diyecek. 'Onu yapmadım, bunu yapmadım, orada değildim' gibi cevaplar verecek. Bence halka oynayacak. Oysa bir sürü açık var, savunacak tarafı yok. Mesela ben de yargılanacağım. Ama ben kendime inanıyorum. Birçok eylemde adım geçiyor Hepsiyle ilgili açıklama yapacağım. İmamoğlu bunu yapamaz."

Kendisi de yargılanacak olan bürokrat, mahkeme salonunda İmamoğlu'nun iddianamede yer alan ve çok somut belgelerle ortaya konulan 3 konuda çok zorlanacağını hatta hiç cevap veremeyeceğini söylüyor:

"En somut ve en çarpıcı olanlar Boğaz'da alınan üç villa ve Cebeci'deki toprak döküm meselesi. İkisi de çok net abi. Toprak döküm işi çok büyük. Milyon dolarların döndüğü bir yer Cebeci. Bu olayın başında da İmamoğlu'nun ortakları olan üç isim var; Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü... Bunları durdurmaya çalıştım ama gücüm yetmedi. Buradaki para trafiği "sistem'i çözmeye yeter."

Ünlü İşadamı, İmamoğlu'nun zorlayacak belgeli dosyalar arasında İstanbul Boğaziçi'nden milyon dolarla ifade edilen rüşvetlerle ilgili iddiaları da koyuyor. İmamoğlu'nu iyi tanıyan bürokrat, bu dosyaları asrın davasının seyrini belirleyecek dosyalar olarak görüyor.