İmamoğlu üç soruya cevap veremez! "Buna hiç kimse cesaret edemez, aklından bile geçiremezdi"
İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet çarkının deşifre edilmesiyle ortaya çıkarılan yüzyılın vurgununda hesap günü geldi. "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu, 407 sanık hakkında açılan davada ilk celse bugün başlayacak. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, kaleme aldığı köşe yazısında, "İmamoğlu Suç Örgüt" davasına yer verdi. "4 bin sayfalık iddianamede öyle iddialar var ki..." diyen Mahmut Övür, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 09.03.2026 06:43