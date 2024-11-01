İmkansız demişlerdi 96 kiloyu böyle verdi! 43 milyon kişi onu izledi: "Tek hareket yaptım..."
225 kiloya yaklaşan ve sürekli ağrı çeken Jeanine Raine, hayatında önemli bir değişiklik yapması gerektiğinin farkındaydı. Arkadaşları, öğretmenleri ve beslenme uzmanları tarafından sürekli olarak vücudunu eleştirdiği için kendini tam olarak ifade edemedi. Kilo verme yolculuğunda neredeyse imkansız olan tek bir adımı attı! 96 kilo birden vermesini sağlayan o faktör...
Giriş Tarihi: 01.11.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 09:39