Trend Galeri Trend Yaşam

İmkansız demişlerdi 96 kiloyu böyle verdi! 43 milyon kişi onu izledi: "Tek hareket yaptım..."

225 kiloya yaklaşan ve sürekli ağrı çeken Jeanine Raine, hayatında önemli bir değişiklik yapması gerektiğinin farkındaydı. Arkadaşları, öğretmenleri ve beslenme uzmanları tarafından sürekli olarak vücudunu eleştirdiği için kendini tam olarak ifade edemedi. Kilo verme yolculuğunda neredeyse imkansız olan tek bir adımı attı! 96 kilo birden vermesini sağlayan o faktör...

Giriş Tarihi: 01.11.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 09:39
İmkansız demişlerdi 96 kiloyu böyle verdi! 43 milyon kişi onu izledi: Tek hareket yaptım...

Raine, Today'e verdiği röportajda, "Dünya bana karşı biraz acımasızdı, bu yüzden kendime dönük kaldım" dedi. Ama aslında çok iyi, pozitif ve neşeli bir insanım, sadece daha büyük olduğum için sesimin daha az çıktığını hissettim.

İmkansız demişlerdi 96 kiloyu böyle verdi! 43 milyon kişi onu izledi: Tek hareket yaptım...

Tüm bunların yanı sıra Raine, ayrıca uçaklarda emniyet kemeri uzatıcısı istemek ya da restoranlardaki sandalyelere sığıp sığamayacağını görmek için fotoğraflarına bakmak zorunda kaldığından kaygı ve utanç duyuyordu.

İmkansız demişlerdi 96 kiloyu böyle verdi! 43 milyon kişi onu izledi: Tek hareket yaptım...

18 yaşında kilo vermek için ilk denemesinde, çok fazla diyet ve spor salonunda çok fazla egzersiz yaparak bir döngü içine girmişti. Üniversiteden mezun olduğunda ağırlığı 213 kilodu.

İmkansız demişlerdi 96 kiloyu böyle verdi! 43 milyon kişi onu izledi: Tek hareket yaptım...

Özel eğitim öğretmeni olarak çalışması onu kişisel olarak memnun etti, ancak fiziksel olarak çok zorlu bir süreçle karşılaştı. Çocuklar benim tutkumdur, ama ayakta durmak zordu. Dizlerim ve sırtım ağrıyordu. Her gün acı veriyordu.Fiziksel rahatsızlığı nedeniyle harekete geçti ve "O zaman kontrolü elime almam gerektiğine karar verdim.""

İmkansız demişlerdi 96 kiloyu böyle verdi! 43 milyon kişi onu izledi: Tek hareket yaptım...

Raine önce aile doktoruna gitti, ancak doktorunun cevabı cesaret kırıcıydı. Doktoru, Raine'in doğal olarak kilo vermeyi başaramayacağını söyledi.

SON DAKİKA SON DAKİKA