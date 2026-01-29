Trend Galeri Trend Yaşam İNCİ TANELERİ 46. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölümde haftaya neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 46. bölüm fragmanı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bölümden yayınlanacak ilk görüntüler merakla beklenirken, fragmanın kanalın resmi platformları üzerinden paylaşılacak.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 23:58 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 00:03
İnci Taneleri'nin 46. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere dair ipuçları yer alıyor. Alınan kararlar ve atılan adımlar, yeni bölümde yaşanacak çatışmaların temelini oluştururken, karakterleri zorlayacak bir sürecin başlayacağı görülüyor.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diziye dair fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/fragmanlar

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azem'in mutlu bir aile yemeği öncesi ortadan kaybolması herkesi şok eder. Dilber, Cihan, Kasım ve Nergis dört bir koldan, panik ve korku içinde ondan bir iz bulmaya çalışırlar.

Bu sırada Ferda için zaman hızla daralıyordur. Hayatta kalabilmesi için bir an evvel ameliyata girmesi gerekmektedir. Ancak Cihan, yalnızca babasını bulmanın peşindedir.

Nehir hastanede tedavi altında, Dilber endişeli bir haldeyken Nergis ve Kasım, Cihan'a Azem'in oğlu olduğunu hatırlatır.

