İNCİ TANELERİ 46. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölümde haftaya neler olacak?
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 46. bölüm fragmanı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bölümden yayınlanacak ilk görüntüler merakla beklenirken, fragmanın kanalın resmi platformları üzerinden paylaşılacak.
Giriş Tarihi: 29.01.2026 23:58
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 00:03