İNCİ TANELERİ 50. BÖLÜM CANLI İZLE: 5 Mart Kanal D İnci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Azem'in ortaya çıkışı herkes için hem büyük bir mutluluk hem de şaşkınlık olur. Dilber için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Azem bunca zamanı başka bir kadının evinde saklanarak geçirmişti. Bu gerçekle yüzleşen Dilber, sevinçle hayal kırıklığı arasında sıkışıp kalır.