Trend
Galeri
Trend Yaşam
İNCİ TANELERİ 51. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölümde haftaya neler olacak?
İNCİ TANELERİ 51. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölümde haftaya neler olacak?
Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisi, yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin 51. bölümünde yaşanan beklenmedik gelişmeler, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Yeni bölümde hikâyenin nasıl ilerleyeceği ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
Giriş Tarihi: 05.03.2026 23:32