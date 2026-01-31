Trend
İngilizce öğretmeni Buket Durmuş, hayat hikayesiyle izleyenleri etkiledi: Yapacak daha çok şeyim var...
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılan İngilizce Öğretmeni Buket Durmuş, 100 bin TL'nin sahibi oldu. Hayat hikâyesiyle izleyenleri etkileyen Durmuş, "Yapacak daha çok şeyim var" diyerek azmiyle takdir topladı
Giriş Tarihi: 31.01.2026 06:48
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 06:49