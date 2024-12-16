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İngilizce öğretmeni Katie Erorbay’ı öldüren taksicinin cezası açıklandı! ‘Seni bugün öldüreceğim, son kararım’ mesajıyla ‘cinayet planı’ vurgusu!

İngilizce öğretmeni Katie Erorbay'ı ayrılığı hazmedemediği için öldüren takıntılı taksi şoförü Mustafa Gülser hakim karşısına çıktı, "Bir an kendimi kaybettim" savunması yaptı. Ancak Cumhuriyet Savcısı sanığa olaydan 3 saat 15 dakika önce maktule attığı, "Seni bugün öldüreceğim, son kararım" şeklindeki videoyu sordu. Böylelikle cinayetin planlı olduğunu ortaya koydu. "Sanık bilerek, isteyerek, hedef gözeterek ve hayati bölgesine ateş ederek öldürdü" diyen savcı, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah kullanma" suçundan 3 yıla kadar hapsini istedi.

ARZU KAYA
Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:59
İngilizce öğretmeni Katie Erorbay’ı öldüren taksicinin cezası açıklandı! ‘Seni bugün öldüreceğim, son kararım’ mesajıyla ‘cinayet planı’ vurgusu!

İstanbul Kartal'da İngilizce öğretmeni Katie Erorbay'ı öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan taksi şoförü Mustafa Gülser hakim karşısına çıktı.

İngilizce öğretmeni Katie Erorbay’ı öldüren taksicinin cezası açıklandı! ‘Seni bugün öldüreceğim, son kararım’ mesajıyla ‘cinayet planı’ vurgusu!

İLİŞKİNİN BİTMESİNİ HAZMEDEMEDİ
Korkunç olay 1 Şubat günü yaşandı. Bir dönem İngilizce öğretmeni Katie Erorbay (36) ile taksi şoförü Mustafa Gülser'in(41) duygusal birlikteliği vardı. Erorbay'ın ilişkiyi bitirmesini hazmedemeyen Gülser, genç öğretmeni takıntı haline getirdi. Görüşmek için sürekli mesaj atsa da ret cevabı aldı. Erorbay'ın çalıştığı okulun önüne gelen adam, Erorbay'ın arkadaşı ile araca bineceği sırada aracın kapısını kapatmasını engelleyerek konuşmaya çalıştı. Takıntılı adamın genç kadının şakağına bir el ateş ederek öldürdü.

İngilizce öğretmeni Katie Erorbay’ı öldüren taksicinin cezası açıklandı! ‘Seni bugün öldüreceğim, son kararım’ mesajıyla ‘cinayet planı’ vurgusu!

"KENDİMİ KAYBETTİM" SAVUNMASI
Duruşmada evli olduğunu ve Katie Erorbay ile 3 yıl önce tanıştıklarını söyleyen sanık, "Bana evli olduğunu söylemedi. Hareketlerinden şüphelenmeye başladım. Bir otele taksi için çağrıldım. Gittiğimde onu tesadüfen bir adamla görünce aldatıldığımı anladım. Tartıştık ve evli olduğunu itiraf etti" dedi. Erorbay'a hediye ettiği eşyaları geri istediğini söyleyen taksici, "Eşiyle de görüştük. Paramı istememem için tehdit ettiler. Psikolojim bozuldu. Olay günü görüşmek için sözleştik ve iş yerine gittim. Taksici olduğumdan güvenlik amaçlı ruhsatsız tabanca taşırım. Gittiğimde bana görüşmek istemediğini söyledi. Hakaret edip yüzüme tükürdü. Kendimi kaybettim bir el ona bir de kendime ateş ettim" şeklinde konuştu.

İngilizce öğretmeni Katie Erorbay’ı öldüren taksicinin cezası açıklandı! ‘Seni bugün öldüreceğim, son kararım’ mesajıyla ‘cinayet planı’ vurgusu!

SAVCISINDAN KRİTİK MESAJ SORUSU

Bu savunma üzerine Cumhuriyet Savcısı talihsiz kadına olaydan 3 saat 15 dakika önce attığı belirlenen, "Sen hem suçlusun, hem güçlüsün. Yani ben aptalım, ben salağım öylemi he? Seni bugün öldüreceğim, son kararım" şeklinde kendisini videoya çekerek genç kadına gönderdiği mesajları sordu. Sanık, "Mesaj attığımı hatırlamıyorum ama kamera kaydı varsa doğrudur, atmışımdır" yanıtını verdi.

İngilizce öğretmeni Katie Erorbay’ı öldüren taksicinin cezası açıklandı! ‘Seni bugün öldüreceğim, son kararım’ mesajıyla ‘cinayet planı’ vurgusu!

Cumhuriyet Savcısı davanın ilk celsesinde esas hakkındaki mütalaasını verdi. İkili arasında bir dönem ilişki olduğunu ve Katie Erorbay'ın ilişkiyi bitirmesini sanığın kabullenemediğini belirten savcı, "Görüşmek için sürekli maktule mesaj attı. Ret cevabı alması üzerine çalıştığı okulun önüne gitti. Maktulün arabasına binmesine engel olup konuşmaya çalıştı. 8 dakika süren tartışmanın ardından öldürdü" dedi.

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