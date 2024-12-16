İngilizce öğretmeni Katie Erorbay’ı öldüren taksicinin cezası açıklandı! ‘Seni bugün öldüreceğim, son kararım’ mesajıyla ‘cinayet planı’ vurgusu!

"KENDİMİ KAYBETTİM" SAVUNMASI

Duruşmada evli olduğunu ve Katie Erorbay ile 3 yıl önce tanıştıklarını söyleyen sanık, "Bana evli olduğunu söylemedi. Hareketlerinden şüphelenmeye başladım. Bir otele taksi için çağrıldım. Gittiğimde onu tesadüfen bir adamla görünce aldatıldığımı anladım. Tartıştık ve evli olduğunu itiraf etti" dedi. Erorbay'a hediye ettiği eşyaları geri istediğini söyleyen taksici, "Eşiyle de görüştük. Paramı istememem için tehdit ettiler. Psikolojim bozuldu. Olay günü görüşmek için sözleştik ve iş yerine gittim. Taksici olduğumdan güvenlik amaçlı ruhsatsız tabanca taşırım. Gittiğimde bana görüşmek istemediğini söyledi. Hakaret edip yüzüme tükürdü. Kendimi kaybettim bir el ona bir de kendime ateş ettim" şeklinde konuştu.