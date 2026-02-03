Trend
İngiltere Lig Kupası yarı final heyecanı: Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında futbolseverlerin odağı Londra'ya çevrildi. Premier Lig'in iki güçlü temsilcisi Arsenal ile Chelsea, bu akşam Emirates Stadyumu'nda kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk karşılaşmayı 3-2 kazanarak avantajı eline alan Arsenal, taraftarı önünde bu üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Chelsea ise rövanşta alacağı sonuçla final biletini kapmanın peşinde.
Giriş Tarihi: 03.02.2026 15:28