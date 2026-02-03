Trend Galeri Trend Yaşam İngiltere Lig Kupası yarı final heyecanı: Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında futbolseverlerin odağı Londra'ya çevrildi. Premier Lig'in iki güçlü temsilcisi Arsenal ile Chelsea, bu akşam Emirates Stadyumu'nda kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk karşılaşmayı 3-2 kazanarak avantajı eline alan Arsenal, taraftarı önünde bu üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Chelsea ise rövanşta alacağı sonuçla final biletini kapmanın peşinde.

Giriş Tarihi: 03.02.2026 15:28
İngiltere futbolunun en köklü rekabetlerinden Arsenal ile Chelsea, bu akşam Londra'da bir kez daha karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-2 kazanarak avantajı eline alan Arsenal, rövanşa evinde çıkacak. Chelsea ise deplasmanda alacağı galibiyetle dengeyi bozmayı hedefliyor. Yüksek tempoya ve sert mücadeleye sahne olması beklenen karşılaşmanın yayıncı kanalı da netlik kazandı. İşte müsabakaya dair ayrıntılar...

ARSENAL İLE CHELSEA FİNAL BİLETİ İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

DEV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Arsenal, sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma 3 Şubat Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen Londra derbisi, saat 23.00'te başlayacak ve mücadele Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

DEV MAÇ ÖNCESİ SAHAYA ÇIKMASI BEKLENEN KADROLAR

Arsenal'in Muhtemel 11'i

Arrizabalaga; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyökeres

Chelsea'nin Muhtemel 11'i

Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Pedro; Delap

