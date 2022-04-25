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İngiltere'de ortaya çıktı 12 ülkeye yayıldı! 'Gizemli hastalık' yeni küresel salgın mı?
İngiltere'de ortaya çıktı 12 ülkeye yayıldı! 'Gizemli hastalık' yeni küresel salgın mı?
İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra 11 ülkede daha görülen gizemli virüs 1 can almıştı. Görüldü ülkelerde hızla yayılan gizemli virüs yeni bir küresel salgın mı geliyor? sorusunu akıllara getirdi. Hastalık DSÖ tarfından 'gizemli' veya 'nedeni belirsiz' olarak tanımlandı. Ortaya çıkan girüsün kovid-19 ile olan bağlantısı araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 25.04.2022 11:33
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 11:38