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İngiltere'de ortaya çıktı 12 ülkeye yayıldı! ​'Gizemli hastalık' yeni küresel salgın mı?

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra 11 ülkede daha görülen gizemli virüs 1 can almıştı. Görüldü ülkelerde hızla yayılan gizemli virüs yeni bir küresel salgın mı geliyor? sorusunu akıllara getirdi. Hastalık DSÖ tarfından 'gizemli' veya 'nedeni belirsiz' olarak tanımlandı. Ortaya çıkan girüsün kovid-19 ile olan bağlantısı araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 25.04.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 11:38
İngiltere’de ortaya çıktı 12 ülkeye yayıldı! ​’Gizemli hastalık’ yeni küresel salgın mı?

İngiltere'de ortaya çıktı 12 ülkeye yayıldı! ​'Gizemli hastalık' yeni küresel salgın mı?

İngiltere'de 5 Nisan'da görülmeye başlayan ve daha sonra Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'da 11 ülkeye yayılan gizemli hepatit virüsü, oluşum nedeninin saptanamamasından ötürü Kovid-19'dan sonra yeni bir küresel salgın iddialarına konu oluyor.

İngiltere’de ortaya çıktı 12 ülkeye yayıldı! ​’Gizemli hastalık’ yeni küresel salgın mı?

İngiltere'de ortaya çıktı 12 ülkeye yayıldı! ​'Gizemli hastalık' yeni küresel salgın mı?

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklamasına göre, ilk olarak 5 Nisan'da İskoçya'da 10 yaş altı 10 çocukta tespit edilen hepatit virüsü, 8 Nisan'da İngiltere genelinde yayılarak 64 çocuğa daha bulaştı.

İngiltere’de ortaya çıktı 12 ülkeye yayıldı! ​’Gizemli hastalık’ yeni küresel salgın mı?

İngiltere'de ortaya çıktı 12 ülkeye yayıldı! ​'Gizemli hastalık' yeni küresel salgın mı?

Hepatit vakaları daha sonra bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İsrail ve ABD'ye de yayıldı. 21 Nisan itibarıyla DSÖ'ye İngiltere'den 114, İspanya'dan 13, İsrail'den 12, ABD'den 9, Danimarka'dan 6, İrlanda'dan 2, Hollanda ve İtalya'dan 4'er, Norveç ile Fransa'dan 2'şer ve Belçika'dan 1 hepatit vakası rapor edildi.

İngiltere’de ortaya çıktı 12 ülkeye yayıldı! ​’Gizemli hastalık’ yeni küresel salgın mı?

İngiltere'de ortaya çıktı 12 ülkeye yayıldı! ​'Gizemli hastalık' yeni küresel salgın mı?

ŞİMDİYE KADAR 169 VAKA, 1 CAN KAYBI

DSÖ, şimdiye kadar nedeni belirsiz hepatit virüsünün en az 169 çocuğa bulaştığını ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındaki çocuklarda görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle karaciğeri iflas eden 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.

İngiltere’de ortaya çıktı 12 ülkeye yayıldı! ​’Gizemli hastalık’ yeni küresel salgın mı?

İngiltere'de ortaya çıktı 12 ülkeye yayıldı! ​'Gizemli hastalık' yeni küresel salgın mı?

Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı. Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.

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