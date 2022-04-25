İngiltere'de ortaya çıktı 12 ülkeye yayıldı! ​'Gizemli hastalık' yeni küresel salgın mı?

Hepatit vakaları daha sonra bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İsrail ve ABD'ye de yayıldı. 21 Nisan itibarıyla DSÖ'ye İngiltere'den 114, İspanya'dan 13, İsrail'den 12, ABD'den 9, Danimarka'dan 6, İrlanda'dan 2, Hollanda ve İtalya'dan 4'er, Norveç ile Fransa'dan 2'şer ve Belçika'dan 1 hepatit vakası rapor edildi.