İngiltere’nin “Bölge 51”i: Terk edilmiş gizli üste neler saklandı? Yeraltı tünelleri, nükleer sığınaklar, UFO ve uzaylı söylentileri…

Soğuk Savaş'ın gölgesinde inşa edilen, yıllarca gizli tutulan ve bugün terk edilmiş halde duran Rudloe Manor… Yeraltı tünelleri, nükleer sığınaklar ve UFO raporlarıyla anılan tesis, neden hala İngiltere'nin "Bölge 51"i olarak konuşuluyor? Açıklanan belgelere rağmen cevapsız kalan sorular dikkat çekiyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 29.12.2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:05
The Sun gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'de terk edilmiş bir Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üssü, yıllardır UFO meraklılarının ve komplo teorisyenlerinin ilgisini çekiyor.

RUDLOE MANOR NEDEN HALA KONUŞULUYOR?

Wiltshire bölgesindeki Rudloe Manor adlı tesis, geçmişte gizli devlet faaliyetlerine ev sahipliği yapması nedeniyle "İngiltere'nin Bölge 51'i" olarak anılıyor.

Rudloe Manor, 1950'li yıllarda RAF tarafından devralındı ve burada istihbarat, karşı casusluk ve güvenlik birimleri konuşlandırıldı.

GİZLİ BELGELER AÇILDI AMA SORULAR BİTMEDİ

2010 yılında gizliliği kaldırılan resmi belgelere göre üs, aynı zamanda askeri bölgeler yakınlarında görülen tanımlanamayan hava olaylarıyla (UFO) ilgili raporların toplandığı ve Savunma Bakanlığı'na iletildiği bir merkezdi. Bu durum, üssün "uzaylı araştırmaları yapıldığı" iddialarıyla anılmasına yol açtı.

UFO RAPORLARI BU ÜSTE Mİ TOPLANDI?

İngiliz basınına konuşan yerel kaynaklar ve bölgeyi ziyaret eden şehir kaşifleri, tesiste terk edilmiş binalar, yıkılmış ofisler ve zamanla doğaya teslim olmuş yapılar bulunduğunu söylüyor. Ancak "uzaylı cesetleri" ya da düşen UFO parçaları gibi iddiaları doğrulayacak somut bir kanıt bugüne kadar ortaya çıkmış değil.

YERALTINDAKİ DÜNYA

Tesisin dikkat çeken bir diğer özelliği ise Soğuk Savaş döneminde nükleer saldırı ihtimaline karşı inşa edilmiş yer altı tünel ve sığınak ağına bağlı olması.

KRALİYET AİLESİ İÇİN HAZIRLANAN SIĞINAK

Bu yer altı yapıları, olası bir nükleer savaşta hükümet üyeleri ve hatta Kraliyet Ailesi'nin sığınabileceği şekilde planlanmıştı. Hatta devletin halka seslenmesi için hazırlanmış bir yayın altyapısının bile bulunduğu biliniyor.

Bugün Rudloe Manor özel mülkiyet olarak bir aileye ait ve RAF tesisleri kullanılmıyor.

Bölge tel örgülerle çevrili, girişler yasak ve güvenlik önlemleri sürüyor. Buna rağmen bazı meraklıların gizlice girmeye çalıştığı, bu yüzden ev sahiplerinin ve yerel halkın rahatsız olduğu ifade ediliyor.

İÇERİ GİREN KİŞİNİN GÖZÜNDEN

Şehir kaşifi Gareth Smith, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, "Son 15 yılda tesise toplam beş kez gittim. En son bir yıl önce gittim ve sanki doğa orayı yavaş yavaş geri alıyormuş gibi. Hem gündüz hem gece oradaydım ve gerçekten ürkütücü bir havası var. Binaların içinde duvarların arasından çıkan dikenli bitkiler, devrilmiş masa ve sandalyeler var; insan kendini huzursuz hissediyor ve adrenalinin yükseldiğini fark ediyorsun." İfadelerini kullandı.

Smith ek olarak şunları söyledi: "Her gidişimde farklı bir binaya girdim ve değişim neredeyse kıyamet sonrası bir manzara gibi. Kamp alanını gezdim ama evin içine hiç girmedim, bunun pek bir anlamı olmazdı. Çünkü 20 yıl boyunca harap halde bırakılmıştı. UFO'lara çok meraklı olan ve Rudloe Manor'un içine girmiş birini tanıyorum ama orası sadece boş bir kabuktu; odalar gaz beton bloklarla kapatılmıştı ve tamamen bakımsızdı. Ben sadece eski RAF binalarına girdim. Bir yerin, geçmişte neler yaşandığını gösteren izlerle olduğu gibi bırakılmış olmasını çok etkileyici buluyorum."

"BÖLGE 51" BENZETMESİ

Üsse "İngiltere'nin Bölge 51'i" denmesinin nedeni ise, ABD'deki ünlü Area 51 üssüne yapılan benzetme. Bölge 51, ABD'de deneysel askeri uçakların test edildiği gizli bir üs olarak biliniyor; kamuoyunda ise uzaylı teknolojileriyle ilişkilendirilen komplo teorileriyle meşhur.

Rudloe Manor için de benzer söylentiler ortaya atılsa da resmi kayıtlara göre burada yapılan faaliyetler yalnızca "tanımlanamayan hava olaylarının izlenmesi ve raporlanması" ile sınırlıydı.

Tüm bu anlatılanlara rağmen Rudloe Manor, hala tam olarak neye hizmet ettiği çözülememiş, İngiltere'nin en esrarengiz noktalarından biri olmayı sürdürüyor.