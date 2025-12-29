İngiltere’nin “Bölge 51”i: Terk edilmiş gizli üste neler saklandı? Yeraltı tünelleri, nükleer sığınaklar, UFO ve uzaylı söylentileri…

Rudloe Manor için de benzer söylentiler ortaya atılsa da resmi kayıtlara göre burada yapılan faaliyetler yalnızca "tanımlanamayan hava olaylarının izlenmesi ve raporlanması" ile sınırlıydı.

Tüm bu anlatılanlara rağmen Rudloe Manor, hala tam olarak neye hizmet ettiği çözülememiş, İngiltere'nin en esrarengiz noktalarından biri olmayı sürdürüyor.