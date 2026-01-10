’İnsan ticareti’ suçlamasıyla yargılanmıştı! Masadaki şişeleri böyle savundu: O öğretmen hakkında karar!

Olay, 4 Kasım 2025 tarihinde Bornova'da bulunan bir Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin bilgisi dışında ders saatinde okuldan çıkardı. Güvenlik kameralarının görmediği bir noktadan öğrencileri özel aracına bindirdiği iddia edilen D.T.'nin, çocukları yeni taşındığı evine götürdüğü öne sürüldü.