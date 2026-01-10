Trend
'İnsan ticareti' suçlamasıyla yargılanmıştı! Masadaki şişeleri böyle savundu: O öğretmen hakkında karar!
İzmir'in Bornova ilçesinde bir Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli kadın öğretmenin, 6 kız öğrencisini ders saatinde kendi evine götürerek temizlik işlerinde çalıştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 'İnsan ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan öğretmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı...
Giriş Tarihi: 10.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:56