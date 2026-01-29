Trend Galeri Trend Yaşam İnsanlar her 1 saatte kaç köpekbalığı öldürmektedir? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen İnsanlar her 1 saatte kaç köpekbalığı öldürmektedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 500 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 29.01.2026 22:45 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:46
SORU: İnsanlar her 1 saatte kaç köpekbalığı öldürmektedir?

CEVAP: 11000

