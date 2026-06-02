İnsanlığın Ortak Hafızası... Dünyanın En Büyük Kütüphaneleri Listesinde Türkiye Detayı Şaşırttı!

Milyonlarca basılı eserin, Magna Carta'dan Shakespeare'in orijinal metinlerine kadar paha biçilemez belgelerin korunduğu dünyanın en büyük kütüphanelerini hiç merak ettiniz mi? Londra'dan Washington'a, Moskova'dan Pekin'e uzanan bu devasa listede; Türkiye'nin milyonlarca kaynak barındıran gurur abidesi kütüphanelerinin de yer aldığı o büyüleyici listeye dair detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2026 17:02
Yüzyıllardır biriken insanlık mirasını, paha biçilemez el yazmalarını, gizemli haritaları ve dijital arşivleri bünyesinde barındıran dev kütüphaneler sadece birer kitaplık değil; adeta gezegenimizin ortak hafıza odaları olarak hizmet veriyor. MÖ 2000'lere uzanan gizemli parşömenlerden ikonik Hollywood filmlerine plato olan dev salonlara kadar, milyonlarca esere ev sahipliği yapan bu yapılar listesinde Türkiye'nin durumu da dikkat çekiyor. İşte kapısından girdiğiniz an sizi bambaşka bir yüzyıla götürecek, barındırdığı öge sayısıyla dudak uçuklatan dünyanın en büyük kütüphaneleri listelendi.

BRİTANYA KÜTÜPHANESİ (BRİTİSH LİBRARY - İNGİLTERE)

Yaklaşık 170 milyon ögeye ev sahipliği yapan Londra merkezli bu yapı, dünyanın en büyüğüdür. Koleksiyonunda MÖ 2000'lere dayanan el yazmalarının yanı sıra Magna Carta ve orijinal Shakespeare metinleri gibi paha biçilemez eserler yer alır.

KONGRE KÜTÜPHANESİ (LİBRARY OF CONGRESS - ABD)

Washington'da bulunan ve 3 dev anıt binadan oluşan kütüphane, 160-170 milyon arası kayıtlı esere sahiptir. 470 farklı dilde kaynağın yanı sıra ünlü Gutenberg İncili'ni de içeren Kuzey Amerika'nın en büyük nadir kitap koleksiyonunu barındırır.

NEW YORK HALK KÜTÜPHANESİ (NYPL - ABD)

53,1 milyon kayıtlı ögesiyle dünyanın en zengin halk kütüphanesidir. Örümcek Adam, Hayalet Avcıları ve Yarından Sonra gibi kült Hollywood filmlerine ev sahipliği yapmasıyla da popüler kültürün en bilindik simgelerindendir.

RUSYA DEVLET KÜTÜPHANESİ (RUSYA)

Moskova'da yer alan ve 44,4 milyon öge barındıran bu dev yapı, 1925-1992 yılları arasında Lenin Devlet Kütüphanesi adıyla anılmıştır ve SSCB döneminde basılmış tüm yapıtların birer kopyasını içerir.

RUSYA ULUSAL KÜTÜPHANESİ (RUSYA)

St. Petersburg'da bulunan ülkenin en eski halk kütüphanesidir. 36,5 milyon ögeye sahiptir. İlginç bir detay olarak; kütüphanenin ilk müdürü olan Fransız diplomat Choiseul-Gouffier, bir dönem Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu Büyükelçisi olarak görev yapmıştır

ULUSAL DİET KÜTÜPHANESİ (JAPONYA)

Tokyo ve Kyoto'da tesisleri bulunan 35,6 milyon ögeli dev kütüphane, ABD Kongre Kütüphanesi model alınarak tasarlanmıştır.

FRANSA MİLLİ KÜTÜPHANESİ (BNF - FRANSA)

Paris'teki bu merkez, 31 milyon eseri ve zengin Orta Çağ el yazmalarıyla bilinir. Dijital arşivi Gallica üzerinden dünyaya açılmaktadır.

DANİMARKA KRALİYET KÜTÜPHANESİ (DANİMARKA)

30,2 milyon ögesi bulunan yapı, 17. yüzyıldan beri ülkede basılan her kitabı saklar ve Kopenhag Üniversitesi tarafından kullanılır.

ÇİN MİLLİ KÜTÜPHANESİ (ÇİN)

Pekin'de bulunan kütüphane, 29 milyon kayıtlı ögesiyle Asya kıtasının en büyük kütüphanesi unvanını elinde bulundurur.

RUSYA BİLİMLER AKADEMİSİ KÜTÜPHANESİ (RUSYA)

26,5 milyon kayıt ögesiyle bilim insanlarına ve akademi üyelerine hizmet veren en köklü kurumlardandır.

TRİNİTY COLLEGE KÜTÜPHANESİ (İRLANDA)

Dublin'deki bu kütüphane, muazzam ahşap yapısı, simetrik tasarımı ve 800 yıl önce Celtic rahipleri tarafından yazılan Book of Kells el yazmasıyla ünlüdür.

EL ATENEO GRAND SPLENDİD (ARJANTİN)

Buenos Aires'te bulunan bu yer, eski bir opera ve tiyatro binasından kütüphaneye dönüştürülmüş mimari bir şaheserdir.

CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ

Ankara'da yer alan dev kompleks, 5,5 milyon basılı kaynağı ve milyonlarca dijital eseriyle Türkiye'nin en büyük kütüphanesi unvanını gururla taşıyor.

RAMİ KÜTÜPHANESİ

İstanbul'un göbeğinde tarihi bir kışlanın dönüşümüyle hayata geçen kütüphane, 2,5 milyondan fazla kitabı ile ülkenin en büyük ve en modern kültür alanlarından biri konumunda.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör