Trend
Galeri
Trend Yaşam
İnsanlık tarihinin ilk apartmanı Türkiye'de! 3 bin yıllık gizem ortaya çıktı: Görenler şoke oluyor...
İnsanlık tarihinin ilk apartmanı Türkiye'de! 3 bin yıllık gizem ortaya çıktı: Görenler şoke oluyor...
Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi'nde tarihin ilk apartmanlarından birisi olan kayaya oyularak yapılan 3 katlı yapı içerisinde yer alan alaturka tuvalet tarihin ilk tuvaletlerinden birisi olarak gösteriliyor.
Giriş Tarihi: 19.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 12:24