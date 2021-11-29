İnsansı robotta kullanmak için yüz arıyor! 200 bin dolar ödeyecek

Yüzünüzü bir robota vermek ister miydiniz? Bu fikir size ünlü distopi dizi Black Mirror'daki bir bölümün senaryosu gibi gerçek dışı gelebilir, ancak yakında gerçek olacak. ABD'li teknoloji şirketi Promobot, bunu gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Promobot, 2023'ten itibaren otellerde, alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında kullanılacak insansı robotlar için yeni bir yüz arayışına girdi.

Firma, yüzünü kullanma hakkını sonsuza kadar devretecek cesur bir gönüllüye, 200 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 485 bin lira) gibi büyük bir para verileceğini açıkladı.

Promobot, korkutucu derecede gerçek duran insansı robotlarıyla tanınan New York merkezli bir robot üretim firması.