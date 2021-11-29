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İnsansı robotta kullanmak için yüz arıyor! 200 bin dolar ödeyecek

Robot teknolojisi her geçen gün daha da gelişiyor. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sahneler gerçekleşmeye başladı. AVM'lerde, havaalanlarında, restoranlarda ve başka birçok yerde robotlar çalışmaya başladı. Teknoloji şirketleri daha yetenekli ve gelişmiş robot modelleri üstünde çalışmalarına devam ediyor. Bu şirketlerden biri de Promobot. ABD merkezli şirket insansı robotları için yeni bir yüz arıyor. Yüzünü istediği kadar kullanmak şartıyla, gönüllü olan kişiye 200 bin dolar ödeme yapacak.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 11:54
İnsansı robotta kullanmak için yüz arıyor! 200 bin dolar ödeyecek

Yüzünüzü bir robota vermek ister miydiniz? Bu fikir size ünlü distopi dizi Black Mirror'daki bir bölümün senaryosu gibi gerçek dışı gelebilir, ancak yakında gerçek olacak. ABD'li teknoloji şirketi Promobot, bunu gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

İnsansı robotta kullanmak için yüz arıyor! 200 bin dolar ödeyecek

Promobot, 2023'ten itibaren otellerde, alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında kullanılacak insansı robotlar için yeni bir yüz arayışına girdi.

İnsansı robotta kullanmak için yüz arıyor! 200 bin dolar ödeyecek

Firma, yüzünü kullanma hakkını sonsuza kadar devretecek cesur bir gönüllüye, 200 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 485 bin lira) gibi büyük bir para verileceğini açıkladı.

İnsansı robotta kullanmak için yüz arıyor! 200 bin dolar ödeyecek

Promobot, korkutucu derecede gerçek duran insansı robotlarıyla tanınan New York merkezli bir robot üretim firması.

İnsansı robotta kullanmak için yüz arıyor! 200 bin dolar ödeyecek

Şimdiden 43 ülkede kullanılan insansı robotlar yöneticiler, girişimciler, danışmanlar, rehberler ve otel görevlilerinin yerine çalışması için üretildi.

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