Instagram Şipşak (Instants) Ayarını Kapatma Adımları | Instagram Şipşak nedir ve nasıl kapatılır?

Instagram Şipşak (Instants) Ayarını Kapatma Adımları | Instagram Şipşak nedir ve nasıl kapatılır?

Instagram uygulamasının yeni özelliği "Şipşak" kullanıcıların gündeminde yer aldı. "Instants" olarak da bilinen yeni özellikle birlikte kullanıcılar hızlı ve anlık paylaşımlar yapabiliyor. Ancak yanlışlıkla veya istemeden yapılan paylaşımları önlemek isteyen kullanıcılar "Şipşak nasıl kapatılır?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 21.05.2026 13:20 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 17:17
Instagram Şipşak (Instants) yeni özelliği, anlık paylaşım deneyimi ile ön plana çıktı. Şipşak özelliğinin yanlışlıkla yapılan çekimlere neden olması sebebi ile Instagram kullanıcıları, bu sistemin kapatılmasına ve yönetim ayarlarına dair sorgulamalarına devam ediyor. İşte Instagram Şipşak kapatma adımları;

1. PROFİL AYARLARINA GİRİŞ YAPIN

Akıllı telefonunuzdan Instagram uygulamasını açın ve sağ alt köşede yer alan profil resminize dokunarak kendi profil sayfanıza geçiş yapın. Ardından ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç çizgi (menü) simgesine tıklayarak "Ayarlar ve Gizlilik" menüsünü açın.

2. İÇERİK TERCİHLERİ SEÇENEKLERİNİ BULUN

Ayarlar menüsü altında yer alan arama çubuğuna "İçerik Tercihleri" bölümünü aratın ve tıklayın.

3. ÖZELLİĞİ DEVRE DIŞI BIRAKIN

Karşınıza gelen ekranda "Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle" butona dokunun. Butonun rengi griye döndüğünde özellik hesabınız için pasif hale getirilmiş olacaktır.

INSTAGRAM ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NEDİR?

Instagram'ın kullanıcıların anlık, filtresiz ve o anki durumlarını yansıtan içerikler paylaşmasını kolaylaştırmak için geliştirdiği Şipşak özelliği, platformun daha samimi bir iletişim alanı sunmasını hedefliyor. Kullanıcıların gün içinde hızlıca fotoğraf çekip profillerine iliştirmelerine imkan tanıyan bu sistem, belirli bir süre boyunca takipçiler veya seçilen yakın arkadaşlar tarafından görüntülenebiliyor.

Hikayeler (Stories) ve Notlar (Notes) özelliklerinin bir nevi hibrit versiyonu olarak nitelendirilen bu yenilik, kullanıcıların anlık etkileşimini maksimuma çıkarmayı amaçlıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
