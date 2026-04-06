İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2026 ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı?

Bursluluk sınavı, başarılı öğrencilerin eğitim hayatını desteklemek amacıyla verilen önemli bir fırsat olarak ön plana çıkıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi sınav tarihine ve detaylarına çevrildi. Sınav heyecanı içerisinde olan adaylar; 2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi nereden alınır ve sonuçlar hangi tarihte açıklanır gibi soruların cevaplarını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), binlerce öğrencinin eğitim hayatına önemli bir imkan sunuyor. Türkiye genelinde yapılacak sınav, tüm adaylar için tek oturum şeklinde uygulanacak. Sınav günü yaklaşırken öğrencilerin planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmesi ve sınav kurallarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

2026 İOKBS SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

İOKBS SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI

İOKBS sınavı, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek amacıyla standart bir formatta düzenleniyor. Buna göre:
  • Süre: 100 dakika
  • Soru Sayısı: 80
  • Soru Tipi: Çoktan seçmeli (4 seçenekli)
2026 İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN VE NASIL YAYINLANACAK?

  • Sınava katılacak öğrenciler için fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce erişime açılacak.
  • Adaylar, belgelerini MEB'in resmi internet sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayarak PDF formatında indirebilecek.
  • Bu doğrultuda giriş belgelerinin Nisan ayının üçüncü haftasında yayımlanması bekleniyor.

2026 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre 2026 İOKBS sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarını MEB'in resmi sitesi üzerinden öğrenebilecek.