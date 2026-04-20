İOKBS giriş belgesi alma ekranı ve sınav tarihi: 2026 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Millî Eğitim Bakanlığınca 26 Nisan 2026'da düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş yeri belgeleri, e-Okul'da erişime açıldı.

Resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek sınavın giriş yeri belgeleri, rapor bilgileriyle birlikte e-Okul sınav işlemleri ekranına eklendi ve okul müdürlüklerinin erişimine açıldı.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra sınava girecek öğrencilere teslim edilecek.