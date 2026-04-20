İOKBS giriş belgesi alma ekranı ve sınav tarihi: 2026 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı için geri sayım sürerken, 2026 İOKBS'ye katılacak öğrenciler gözünü resmi açıklamalara çevirdi. Sınav tarihine ilişkin detaylar büyük ölçüde netleşmiş olsa da, adaylar özellikle sınav gününün yanı sıra giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi araştırıyor. İşte, İOKBS giriş belgesi alma ekranı ve sınav tarihi.

Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 20.04.2026 10:40
Giriş belgelerinin, sınav öncesinde e-Okul sistemi üzerinden erişime açılması beklenirken, sınav günü ve saatine dair bilgiler bursluluk sınavı ne zaman yapılacak sorusuyla araştırılıyor. İşte e-Okul ile İOKBS giriş belgesi alma ekranı ve sınav tarihi hakkında detaylar;

2026 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da yurt genelindeki tüm sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

İOKBS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara tüm sınıf seviyelerinde toplam 80 çoktan seçmeli soru yöneltilerek 100 dakika süre tanınacak.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Millî Eğitim Bakanlığınca 26 Nisan 2026'da düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş yeri belgeleri, e-Okul'da erişime açıldı.

Resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek sınavın giriş yeri belgeleri, rapor bilgileriyle birlikte e-Okul sınav işlemleri ekranına eklendi ve okul müdürlüklerinin erişimine açıldı.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra sınava girecek öğrencilere teslim edilecek.

Ayrıca veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ndeki "Öğrenci Sınav Bilgileri" ekranından oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.

