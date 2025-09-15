İOS 26 ne zaman, saat kaçta çıkacak, hangi cihazlara gelecek? İOS 26 alacak telefonlar ve özellikleri belli oldu!

İOS 26 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLER

iOS 26 ile birlikte hem optimizasyon hem de yenilik tarafında birçok özellik geliyor olsa da bazı yönlerin daha çok öne çıktığını söyleyebiliriz.

Bunların başında Liquid Glass arayüzü, uygulama ikonları ve menülere daha şeffaf ve cam benzeri bir görünüm geliyor.

Bu tasarım, içeriklerin öne çıkmasını sağlarken çevresindeki ışık ve renkleri yansıtıp kırarak cam benzeri bir görünüm sunuyor. Saydam yapısıyla öne çıkan tasarımda düğmeler, menüler, uygulama simgeleri, widget'lar ve daha fazlası bu yeni estetik anlayışla şekillenmiş durumda.

Ayrıca yeni uyarlanabilir güç modu sayesinde batarya kullanımı daha akıllı hale gelirken, AirPods ve iPadOS tarafıyla daha güçlü entegrasyon sunuluyor.

Apple'ın bu güncellemedeki hedefi tasarım dilini baştan aşağıya değiştirirken, aynı zamanda kararlı bir performans ve pil ömrü sunabilmek olacak.

APPLE INTELLİGENCE TÜRKÇE DİL DESTEĞİNE KAVUŞUYOR

Apple Intelligence Türkçe duyurusu sunumun bizim için en önemli duyurularından biriydi. Yeni diller ile birlikte artık Türkçe olması da çok sevindirici. Apple Intelligence ile birlikte Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamaları artık gerçek zamanlı canlı çeviri desteği sunuyor; yani farklı diller konuşan kişilerle anında iletişim kurmak mümkün olacak. Karşı taraf konuşurken canlı olarak ekranda çeviri özelliğini görebileceğiz.