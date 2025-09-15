Trend Galeri Trend Yaşam İOS 26 ne zaman, saat kaçta çıkacak, hangi cihazlara gelecek? İOS 26 alacak telefonlar ve özellikleri belli oldu!

Apple iOS 26 güncellemesinin getireceği yenilikleri ve yeni yapay zeka özelliklerini açıkladı. Pek çok iPhone modeli, bugün gelmesi beklenen güncellemeyle birlikte Liquid Glass tasarımına ve yeni özelliklere erişebilecek. Peki, İşte İOS 26 ne zaman, saat kaçta çıkacak, hangi cihazlara gelecek? İşte güncellemenin erişime açılacağı saat, İOS 26 alacak telefonlar ve özellikleri.

Geçtiğimiz hafta iPhone 17 serisinin lansmanını yapan Apple, iOS 26 güncellemesinin bugün çıkacağını duyurmuştu. Liquid Glass tasarımı, yapay zeka, carplay ve Airpods güncellemeleri başta olmak üzere çeşitli yenilikleri içeren güncelleme ile ilgili olarak iOS 26 ne zaman, saat kaçta çıkacak, hangi cihazlara gelecek soruları yanıt arıyor. İşte İOS 26 alacak telefonlar, beklenen yenilikler ve özellikleri;

IOS 26 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Apple'ın yeni sürümü iOS 26, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü (bugün) Türkiye saatiyle 20:00'den itibaren dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulacak.

Apple işletim sistemleri için yeni duyurulan birleşik sürüm numaraları politikası nedeniyle sürüm numaraları artık piyasaya sürülmelerini takip eden yıla göre belirlendiği için 18'den 26'ya atladı.

iOS 26 GÜNCELLEMESİ ALACAK IPHONE TELEFON MODELLERİ
iPhone 16e

● iPhone 16

● iPhone 16 Plus

● iPhone 16 Pro

● iPhone 16 Pro Max

● iPhone 15

● iPhone 15 Plus

● iPhone 15 Pro

● iPhone 15 Pro Max

● iPhone 14

● iPhone 14 Plus

● iPhone 14 Pro

● iPhone 14 Pro Max

● iPhone 13

● iPhone 13 mini

● iPhone 13 Pro

● iPhone 13 Pro Max

● iPhone 12

● iPhone 12 mini

● iPhone 12 Pro

● iPhone 12 Pro Max

● iPhone 11

● iPhone 11 Pro

● iPhone 11 Pro Max

● iPhone SE (2. nesil ve sonrası)

HANGİ TELEFONLAR ALAMAYACAK?
Bu güncellemeyle birlikte üç model daha artık iOS desteği dışında kalıyor:

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR

Apple, iOS 18'e kadar güncelleme alabilen bu cihazlar için artık sadece kritik güvenlik yamalarını ara ara yayınlamayı sürdürecek.

İOS 26 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLER

iOS 26 ile birlikte hem optimizasyon hem de yenilik tarafında birçok özellik geliyor olsa da bazı yönlerin daha çok öne çıktığını söyleyebiliriz.

Bunların başında Liquid Glass arayüzü, uygulama ikonları ve menülere daha şeffaf ve cam benzeri bir görünüm geliyor.

Bu tasarım, içeriklerin öne çıkmasını sağlarken çevresindeki ışık ve renkleri yansıtıp kırarak cam benzeri bir görünüm sunuyor. Saydam yapısıyla öne çıkan tasarımda düğmeler, menüler, uygulama simgeleri, widget'lar ve daha fazlası bu yeni estetik anlayışla şekillenmiş durumda.

Ayrıca yeni uyarlanabilir güç modu sayesinde batarya kullanımı daha akıllı hale gelirken, AirPods ve iPadOS tarafıyla daha güçlü entegrasyon sunuluyor.

Apple'ın bu güncellemedeki hedefi tasarım dilini baştan aşağıya değiştirirken, aynı zamanda kararlı bir performans ve pil ömrü sunabilmek olacak.

APPLE INTELLİGENCE TÜRKÇE DİL DESTEĞİNE KAVUŞUYOR

Apple Intelligence Türkçe duyurusu sunumun bizim için en önemli duyurularından biriydi. Yeni diller ile birlikte artık Türkçe olması da çok sevindirici. Apple Intelligence ile birlikte Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamaları artık gerçek zamanlı canlı çeviri desteği sunuyor; yani farklı diller konuşan kişilerle anında iletişim kurmak mümkün olacak. Karşı taraf konuşurken canlı olarak ekranda çeviri özelliğini görebileceğiz.