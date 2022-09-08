Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği iPhone 14 ailesi tanıtıldı! ABD merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği etkinlikle iPhone 14 serisini kullanıcılarının beğenisine sundu. Tanıtımın ardından kullanıcılar, iPhone 14 fiyatı ve Türkiye'de satışa sunulacağı tarihi araştırmaya koyuldu. Peki, iPhone 14 fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 14 Pro Max, Pro ve Plus Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte iPhone 14 Pro Max, Pro ve Plus Türkiye satış fiyatları ve satışa çıkış tarihi!