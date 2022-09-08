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iPhone 14 fiyatı netleşti! Apple iPhone 14 Pro, Max, Plus fiyatları ne kadar, Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği iPhone 14 ailesi tanıtıldı! ABD merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği etkinlikle iPhone 14 serisini kullanıcılarının beğenisine sundu. Tanıtımın ardından kullanıcılar, iPhone 14 fiyatı ve Türkiye'de satışa sunulacağı tarihi araştırmaya koyuldu. Peki, iPhone 14 fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 14 Pro Max, Pro ve Plus Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte iPhone 14 Pro Max, Pro ve Plus Türkiye satış fiyatları ve satışa çıkış tarihi!

Giriş Tarihi: 08.09.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 11:22
iPhone 14 fiyatı netleşti! Apple iPhone 14 Pro, Max, Plus fiyatları ne kadar, Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

Apple tutkunlarının uzun süredir beklediği iPhone 14 ailesi, 7 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen etkinlik ile tanıtıldı. Tanıtımın ardından iPhone 14 fiyatı ve Türkiye'de satışa çıkacağı tarih merak konusu oldu. Bu noktada Türkiye'deki Apple kullanıcıları, ''iPhone 14 fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorularını gündeme taşıdı. Öte yandan indirim yapılması beklenen iPhone modellerine zam geldi. Peki; iPhone 14 fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 14 Pro Max, Pro ve Plus Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte iPhone 14 Pro Max, Pro ve Plus fiyatları, özellikleri, renkleri ve diğer ayrıntılar...

iPhone 14 fiyatı netleşti! Apple iPhone 14 Pro, Max, Plus fiyatları ne kadar, Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

iPHONE 14 ABD SATIŞ FİYATI

Apple'ın gelecek olan yeni modelinin seçenekleri; iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max şeklinde olacak.

iPhone 14, ABD'de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 1099 dolar olarak belirlendi.

iPhone 14'ler, 9 Eylül 2022 Cuma gününden itibaren ön satışa sunulacak.

iPhone 14 fiyatı netleşti! Apple iPhone 14 Pro, Max, Plus fiyatları ne kadar, Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

iPHONE 14 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

  • Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170, 480 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz
  • İşlemci: Apple A16 Bionic çip
  • Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)
  • Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
  • Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera
  • Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama
  • Batarya: 3200 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj
  • Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit
  • Boyut ve Ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.6mm, 215g
iPhone 14 fiyatı netleşti! Apple iPhone 14 Pro, Max, Plus fiyatları ne kadar, Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

iPHONE 14 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?

  • Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284, 458 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz
  • İşlemci: Apple A16 Bionic çip
  • Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)
  • Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
  • Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera
  • Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama
  • Batarya: 4323 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj
  • Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit
  • Boyut ve Ağırlık: 160.7 x 78.5 x 7.8mm, 255g
iPhone 14 fiyatı netleşti! Apple iPhone 14 Pro, Max, Plus fiyatları ne kadar, Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

YENİ iPHONE'LAR TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.

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