iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 15.2.1 güncellemesi çıktı! Yenilikler nedir?

iOS 15 ilk olarak 20 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yeni işletim sistemi sunduğu özellikler dışında bazı problemler de isminden sıklıkla söz ettirdi. Apple yaptığı güncellemelerle sorunları düzeltip, yeni özellikleri işletim sistemine eklemeye devam ediyor. Teknoloji devi son olarak iOS 15.2.1 ve iPadOS 15.2.1 güncellemelerini çıkardı.

Yeni güncelleme iPhone ve iPad'lerde tespit edilen hataları düzeltmeye odaklanıyor. Bunun dışında herhangi bir yenilik getirmiyor. Ancak yine de telefonunuzun güncel kalması için son sürümü yüklemeniz faydalı.

iOS 15.2.1 güncellemesi 19C63 yapı numarası ile çıktı. Güncellemenin boyutu ise her telefon modelinde değişiklik gösteriyor. Örneğin iPhone 13 Pro Max'te yaklaşık 960 MB boyutunda iken, iPhone 8'de ise 727 MB gözüküyor.

Sürüm notlarına göre iOS 15.2.1, iPhone için aşağıdaki hata düzeltmelerini içeriyor: -Mesajlar'da iCloud Bağlantısı kullanılarak gönderilen fotoğrafların yüklenmemesi

-Üçüncü taraf CarPlay uygulamalarının yanıt vermemesi