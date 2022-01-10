Trend Galeri Trend Yaşam iPhone SE 3 ne zaman tanıtılacak? iPhone SE 3'ün özellikleri nedir?

iPhone SE 3 ne zaman tanıtılacak? iPhone SE 3'ün özellikleri nedir?

Apple'ın iPhone 13 ailesini piyasaya sürmesinden sonra gözler iPhone SE 3 modeline çevrildi. Şimdiye kadar iPhone SE 3 hakkında birçok ilginç iddia ortaya atıldı. En ucuz iPhone modeli olacak SE 3'ün tanıtımına dair yeni bir söylenti ortalıkta dolanıyor. Lafı daha fazla uzatmadan tanıtım tarihi hakkındaki iddiaya birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 11:34
iPhone SE 3 ne zaman tanıtılacak? iPhone SE 3’ün özellikleri nedir?

Apple tarafından iPhone SE 3'le ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Zaten Apple genelde yeni ürünleri hakkında da konuşmaz. Fakat yeni iPhone SE'nin özelliklerinden tasarımına kadar birçok detayı ortaya koyan raporlar paylaşıldı. Şimdi ise ortaya birkaç ay sonra satışa çıkacağına dair iddialar atıldı.

iPhone SE 3 ne zaman tanıtılacak? iPhone SE 3’ün özellikleri nedir?

Daha önce iPhone SE 3'ün 2022'nin ilk çeyreğinde çıkacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Şimdi de Bloomberg yazarlarından Mark Gurman, yeni serinin Mart ve Nisan aylarında tanıtılacağını iddia etti. Gurman, Apple'ın yakın zamanda bir sanal etkinlik düzenleyerek iPhone SE 3 modelini tanıtması beklediğini açıkladı.

iPhone SE 3 ne zaman tanıtılacak? iPhone SE 3’ün özellikleri nedir?

Şimdiye kadar sızdırılan görüntülerle iPhone 8'e benzetilen telefon hakkında tahmin edilen teknik özelliklerine bakıldığında 12 MP+12 MP arka kamera ve 12 MP ön kamerası öne çıkıyor. Yine benzer iddialara göre 5G destekli olacak yeni telefon modeli, Apple'ın şimdiye kadarki en ucuz telefonu olacak. (Webtekno)

SON DAKİKA SON DAKİKA