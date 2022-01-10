iPhone SE 3 ne zaman tanıtılacak? iPhone SE 3’ün özellikleri nedir?

Apple tarafından iPhone SE 3'le ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Zaten Apple genelde yeni ürünleri hakkında da konuşmaz. Fakat yeni iPhone SE'nin özelliklerinden tasarımına kadar birçok detayı ortaya koyan raporlar paylaşıldı. Şimdi ise ortaya birkaç ay sonra satışa çıkacağına dair iddialar atıldı.