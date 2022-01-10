iPhone SE 3 ne zaman tanıtılacak? iPhone SE 3’ün özellikleri nedir?

Apple tarafından iPhone SE 3'le ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Zaten Apple genelde yeni ürünleri hakkında da konuşmaz. Fakat yeni iPhone SE'nin özelliklerinden tasarımına kadar birçok detayı ortaya koyan raporlar paylaşıldı. Şimdi ise ortaya birkaç ay sonra satışa çıkacağına dair iddialar atıldı.
Daha önce iPhone SE 3'ün 2022'nin ilk çeyreğinde çıkacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Şimdi de Bloomberg yazarlarından Mark Gurman, yeni serinin Mart ve Nisan aylarında tanıtılacağını iddia etti. Gurman, Apple'ın yakın zamanda bir sanal etkinlik düzenleyerek iPhone SE 3 modelini tanıtması beklediğini açıkladı.
Şimdiye kadar sızdırılan görüntülerle iPhone 8'e benzetilen telefon hakkında tahmin edilen teknik özelliklerine bakıldığında 12 MP+12 MP arka kamera ve 12 MP ön kamerası öne çıkıyor. Yine benzer iddialara göre 5G destekli olacak yeni telefon modeli, Apple'ın şimdiye kadarki en ucuz telefonu olacak. (Webtekno)