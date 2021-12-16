iPhone'la selfie çekiyorsanız dikkat! Bunu bilmeyen kalmasın!

Apple yeni bir ürün, yeni bir işletim sistemi veya hizmet tanıttığı zaman genel olarak birçok ayrıntıyı paylaşır. Fakat bazı detaylardan söz etmez. İşte Apple'ın böyle bir sırrı ortaya çıktı. iPhone'larda ön kamerayla ilgili ince bir ayar var. Birçok iPhone kullanıcısı bu özelliğin telefonlarında olduğunu bilmiyor. İşte detaylar...

ÖN KAMERAYI YANSIT ÖZELLİĞİ iPhone'la selfie çekmek istediğiniz zaman görüntünüz, kamera uygulamasının ön izleme kısmında (Sol altta bulunan küçük karede) düzgün şekilde gösterilir. Bu aslında ayna görüntüsüdür. Fakat fotoğrafı çektiğiniz zaman görüntünüz ters çıkar. Birçok kullanıcı bu durumu üçünü parti uygulamalarla düzeltiyordu. Ancak Apple iOS 14'le çözüm yolunu sundu. Ekstra uygulamalara gerek kalmadı.

Ayarlar>Kamera sekmesini açın. "Ön Kamerayı Yansıt" seçeneğini aktif ettiğiniz zaman, ayna görüntüsü devreye giriyor. Böylece çektiğiniz selfie'ler ters şekilde çıkmıyor.

VARSAYILAN E-POSTA VE WEB TARAYICISINI DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ Apple nihayet varsayılan uygulamalar üzerindeki inadından vazgeçti, en azından daha yumuşadı. Şu anda bu özellik e-posta ve web tarayıcısı ile sınırlı. Daha açıklayıcı olmak gerekirse, artık varsayılan olarak mesela Outlook'u veya Chrome'u kullanabilirsiniz. Web tarayıcısıyla aç yaptığınızda ya da e-posta atmak istediğinizde artık sizin istediğiniz uygulama otomatik açıklacak.