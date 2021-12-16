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iPhone'la selfie çekiyorsanız dikkat! Bunu bilmeyen kalmasın!

Apple geçtiğimiz günlerde iOS 15.2 güncellemesini paylaştı. Bu güncellemeyle birlikte iPhone'lara uygunsuz görüntü algılama, dijital miras, ek gizlilik kontrolleri gibi yenilikler eklendi. Apple önümüzdeki haftalarda çıkaracağı yeni iOS 15'in güncellemeleriyle iPhone'lara daha fazla özellik entegre edecek. Diğer yandan iPhone'larda mevcut olan, fakat Apple tarafından gizlenmiş olan bir takım yararlı özellikler de var. Bu gizli yeteneklerden bir tanesi ön kamerayla ilgili. Direkt olarak selfie'leri etkiliyor. Peki iPhone'da selfie çekerken işe yarayan bu özellik nedir? Nereden açılıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 14:29
iPhone’da selfie çekiyorsanız dikkat! Bunu bilmeyen kalmasın!

Apple yeni bir ürün, yeni bir işletim sistemi veya hizmet tanıttığı zaman genel olarak birçok ayrıntıyı paylaşır. Fakat bazı detaylardan söz etmez. İşte Apple'ın böyle bir sırrı ortaya çıktı. iPhone'larda ön kamerayla ilgili ince bir ayar var. Birçok iPhone kullanıcısı bu özelliğin telefonlarında olduğunu bilmiyor. İşte detaylar...

iPhone’da selfie çekiyorsanız dikkat! Bunu bilmeyen kalmasın!

ÖN KAMERAYI YANSIT ÖZELLİĞİ

iPhone'la selfie çekmek istediğiniz zaman görüntünüz, kamera uygulamasının ön izleme kısmında (Sol altta bulunan küçük karede) düzgün şekilde gösterilir. Bu aslında ayna görüntüsüdür. Fakat fotoğrafı çektiğiniz zaman görüntünüz ters çıkar. Birçok kullanıcı bu durumu üçünü parti uygulamalarla düzeltiyordu. Ancak Apple iOS 14'le çözüm yolunu sundu. Ekstra uygulamalara gerek kalmadı.

iPhone’da selfie çekiyorsanız dikkat! Bunu bilmeyen kalmasın!

Ayarlar>Kamera sekmesini açın. "Ön Kamerayı Yansıt" seçeneğini aktif ettiğiniz zaman, ayna görüntüsü devreye giriyor. Böylece çektiğiniz selfie'ler ters şekilde çıkmıyor.

iPhone’da selfie çekiyorsanız dikkat! Bunu bilmeyen kalmasın!

VARSAYILAN E-POSTA VE WEB TARAYICISINI DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

Apple nihayet varsayılan uygulamalar üzerindeki inadından vazgeçti, en azından daha yumuşadı. Şu anda bu özellik e-posta ve web tarayıcısı ile sınırlı. Daha açıklayıcı olmak gerekirse, artık varsayılan olarak mesela Outlook'u veya Chrome'u kullanabilirsiniz. Web tarayıcısıyla aç yaptığınızda ya da e-posta atmak istediğinizde artık sizin istediğiniz uygulama otomatik açıklacak.

iPhone’da selfie çekiyorsanız dikkat! Bunu bilmeyen kalmasın!

Varsayılanı değiştirmek de çok kolay. iPhone veya iPad'de Ayarlar kısmına giren ve aşağıda bulunan yüklü uygulamalar listesine gelin. Artık hangi e-posta veya web tarayıcısının varsayılan olmasını istiyorsanız, o uygulamaya tıklayın.

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