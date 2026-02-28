Trend Galeri Trend Yaşam İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY, AJet uçak seferleri iptal mi edildi,hangi seferler durduruldu?

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY, AJet uçak seferleri iptal mi edildi,hangi seferler durduruldu?

Ortadoğu'da artan gerilim, uçuş planlamalarını da etkiledi. İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bölgedeki hava sahasında yeni düzenlemelere gidildi ve bazı ülkeler hava sahasını geçici olarak kapattı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı açıklamada İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e yönelik tüm seferlerin belirlenen tarihe kadar durdurulduğunu bildirdi. Ayrıca Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yapılması planlanan uçuşların da günlük değerlendirme kapsamında iptal edildiğini ifade etti.Peki hangi seferler iptal edildi?

Giriş Tarihi: 28.02.2026 22:36
İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY, AJet uçak seferleri iptal mi edildi,hangi seferler durduruldu?

ABD ve İsrail'in İran'da, başkent Tahran dahil dört kente yönelik hava saldırılarının ardından İran karşılık verdi. Bölgede artan gerilim nedeniyle bazı ülkeler hava sahasını uçuşlara kapatma kararı aldı.Yaşanan gelişmeler sonrası Türk Hava Yolları 10 ülkeye, AJet ise 5 ülkeye planlanan seferlerini iptal etti. İptal edilen uçuşlara ilişkin detaylar ve güncel listeler yolcular tarafından yakından takip ediliyor.

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY, AJet uçak seferleri iptal mi edildi,hangi seferler durduruldu?

THY UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.

Üstün, hava sahasındaki gelişmelerin anlık takip edildiğini, ilave sefer iptallerinin söz konusu olabileceğini kaydetti.

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY, AJet uçak seferleri iptal mi edildi,hangi seferler durduruldu?

AJET UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart'taki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki durumun yakından takip edildiğini ve ek iptallerin de söz konusu olabileceğini belirten Yeşilkaya, yolcuların güncel uçuş bilgilerine resmi kanalları üzerinden ulaşabileceğini kaydetti.

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY, AJet uçak seferleri iptal mi edildi,hangi seferler durduruldu?

İptal edilen seferler ile ilgili detaylara firmaların web siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY, AJet uçak seferleri iptal mi edildi,hangi seferler durduruldu?