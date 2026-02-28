Trend Galeri Trend Yaşam İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY, AJet uçak seferleri iptal mi edildi,hangi seferler durduruldu?

Ortadoğu'da artan gerilim, uçuş planlamalarını da etkiledi. İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bölgedeki hava sahasında yeni düzenlemelere gidildi ve bazı ülkeler hava sahasını geçici olarak kapattı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı açıklamada İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e yönelik tüm seferlerin belirlenen tarihe kadar durdurulduğunu bildirdi. Ayrıca Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yapılması planlanan uçuşların da günlük değerlendirme kapsamında iptal edildiğini ifade etti.Peki hangi seferler iptal edildi?

Giriş Tarihi: 28.02.2026 22:36