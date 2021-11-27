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Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda 'robot garsonlar' işe başladı

Musul kent merkezinde kısa süre önce açılan restoranda hizmet vermeye başlayan robot garsonlar ilgiyle karşılandı. Siparişten servise kadar müşterilere her türlü hizmeti sunan robotlar 15 çeşitten oluşan menüyü servis ediyor. Restorana gelen müşteriler, masalarda kurulan dijital menü sistemiyle siparişlerini mutfağa iletiyor. Mutfaktan çıkan yemekleri alan robot garson, servis edeceği masaya kadar ilerliyor.

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 11:21
Irak’ın Musul kentindeki bir restoranda ’robot garsonlar’ işe başladı

Restoran sahibi Rami Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Irak'ta ilk kez uygulanan robot garson hizmetinin müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Irak’ın Musul kentindeki bir restoranda ’robot garsonlar’ işe başladı

Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan Abdurrahman, kendisi gibi üniversite öğrencisi birkaç arkadaşıyla bu işe girdiklerini belirtti.

Irak’ın Musul kentindeki bir restoranda ’robot garsonlar’ işe başladı

Robotun akıllı tabletle hareket ettiğini aktaran Abdurrahman, servis edeceği masaya kadar ilerlediğini ve önüne biri geçtiği zaman da konuşabildiğini kaydetti.

Irak’ın Musul kentindeki bir restoranda ’robot garsonlar’ işe başladı

Abdurrahman, restoranda ayrı bir bölüm ayırdıkları çocukların da burada akıllı tabletlerdeki oyunlarla vakit geçirme olanağı olduğunu ifade etti.

Irak’ın Musul kentindeki bir restoranda ’robot garsonlar’ işe başladı

ROBOT GARSONLAR MÜŞTERİ ÇEKİYOR

Restoranın müşterilerinden Selim Kado, robot garsonları merak ettiği için Musul'un bir ilçesinden özellikle buraya geldiğini söyledi.

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