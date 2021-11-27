Irak’ın Musul kentindeki bir restoranda ’robot garsonlar’ işe başladı

Restoran sahibi Rami Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Irak'ta ilk kez uygulanan robot garson hizmetinin müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan Abdurrahman, kendisi gibi üniversite öğrencisi birkaç arkadaşıyla bu işe girdiklerini belirtti.

Robotun akıllı tabletle hareket ettiğini aktaran Abdurrahman, servis edeceği masaya kadar ilerlediğini ve önüne biri geçtiği zaman da konuşabildiğini kaydetti.

Abdurrahman, restoranda ayrı bir bölüm ayırdıkları çocukların da burada akıllı tabletlerdeki oyunlarla vakit geçirme olanağı olduğunu ifade etti.