Trend Galeri Trend Yaşam İran-ABD-İsrail savaşı sonrası herkes merak ediyor! Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi!

Enerji savaşlarının gölgesinde 2026 yılına girerken, ülkelerin askeri gücünü belirleyen en kritik faktörlerden biri olan kanıtlanmış petrol rezervleri listesi güncellendi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyon sonrası "siyah altın" savaşı kızıştı! Hürmüz Boğazı kilitlenirken, 2026 petrol rezervi listesinde dengeler altüst oldu. Peki, 2026 yılında dünyanın en çok petrolü olan ülkesi hangisi? İran, İsrail ve ABD kaçıncı sırada? Listede zirveyi kimseye bırakmayan Venezuela'nın ardından gelen sürpriz isimler kim?

Giriş Tarihi: 01.03.2026 11:51
1 Mart 2026 sabahı ilk ışıklarla birlikte dünya, enerji piyasalarını sarsan o haberle uyandı: ABD ve İsrail'in İran'ın stratejik nükleer ve askeri tesislerine yönelik başlattığı ortak operasyon, küresel enerji damarlarını adeta bıçak gibi kesti.

Operasyonun hemen ardından Tahran yönetiminden gelen "beklenen ama korkulan" misilleme gecikmedi; dünyadaki ham petrol sevkiyatının %20'sinin geçtiği tek geçit olan Hürmüz Boğazı, İran Deniz Kuvvetleri tarafından resmen tanker trafiğine kapatıldı.

Geçiş yolunun mayınlandığı ve füze bataryalarının bölgeye konuşlandırıldığı iddiaları piyasalarda tam anlamıyla bir "şok dalgası" yaratırken ülkelerin mevcıt petrol rezevleri merak konusu oldu.

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL REZERVİNE SAHİP ÜLKELERİ (TAM LİSTE)

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

94 - FAS (684 BİN VARİL)

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)

74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL)