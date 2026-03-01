Trend Galeri Trend Yaşam İran-ABD-İsrail savaşı sonrası herkes merak ediyor! Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi!

Enerji savaşlarının gölgesinde 2026 yılına girerken, ülkelerin askeri gücünü belirleyen en kritik faktörlerden biri olan kanıtlanmış petrol rezervleri listesi güncellendi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyon sonrası "siyah altın" savaşı kızıştı! Hürmüz Boğazı kilitlenirken, 2026 petrol rezervi listesinde dengeler altüst oldu. Peki, 2026 yılında dünyanın en çok petrolü olan ülkesi hangisi? İran, İsrail ve ABD kaçıncı sırada? Listede zirveyi kimseye bırakmayan Venezuela'nın ardından gelen sürpriz isimler kim?

Giriş Tarihi: 01.03.2026 11:51