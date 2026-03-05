İran füzesi Türk hava sahasında nasıl durduruldu? Başkan Erdoğan anında bilgilendirildi!

Dün sabah saatlerinde gelişen hadise karşısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan anında bilgilendirildi ve kapsamlı analizler yapıldı.

"İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat için acaba kim düğmeye bastı?" Öncelikle bu konu aydınlatılmaya çalışıldı. Yeri gelmişken belirtelim... Türk ve NATO radarları füze izini süratle tespit ediyor.

NATO misyonu kapsamında Doğu Akdeniz'de bulunan ABD savaş gemisinden ateşlenen mühimmatla, İran'a ait füze vuruluyor. Hedefin İncirlik üssü olduğu tahmin ediliyor. Kıbrıs'taki üslere fırlatılan bir füzenin rotadan sapmış olabileceği iddiası ise şimdilik ikinci planda kalıyor.