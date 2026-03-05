Trend
İran füzesi Türk hava sahasında nasıl durduruldu? Başkan Erdoğan anında bilgilendirildi!
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, İran'dan Türkiye'ye yönelen ve havada düşürülen balistik füze konusuyla ilgili bugünkü köşesinde dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın anında bilgilendirildiğini kaydeden Okan Müderrisoğlu, "Hedefin İncirlik üssü olduğu tahmin ediliyor. Kıbrıs'taki üslere fırlatılan bir füzenin rotadan sapmış olabileceği iddiası ise şimdilik ikinci planda kalıyor." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 05.03.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 06:45