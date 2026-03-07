Trend Galeri Trend Yaşam İran Hürmüz Boğazını kapattı! Gözler o listede! Hangi ülkenin kaç varil petrolü var? İşte dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 tam liste

Enerji savaşlarında son dakika! ABD ve İsrail'in operasyonu sonrası İran tarafından Hürmüz Boğazı kilitlenince milyonların merak ettiği konu hangi ülkenin kaç varil petrolü var ? oldu. "Siyah altın" savaşı kızışırken 2026 petrol rezervleri listesi tüm dengeleri altüst etti. Peki, dünyada en çok petrolü olan ülke hangisi? İran, ABD ve İsrail kaçıncı sırada? İşte varil varil devlerin serveti...

Giriş Tarihi: 07.03.2026 12:51 Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 12:58