İran Hürmüz Boğazını kapattı! Gözler o listede! Hangi ülkenin kaç varil petrolü var? İşte dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 tam liste

Enerji savaşlarında son dakika! ABD ve İsrail'in operasyonu sonrası İran tarafından Hürmüz Boğazı kilitlenince milyonların merak ettiği konu hangi ülkenin kaç varil petrolü var ? oldu. "Siyah altın" savaşı kızışırken 2026 petrol rezervleri listesi tüm dengeleri altüst etti. Peki, dünyada en çok petrolü olan ülke hangisi? İran, ABD ve İsrail kaçıncı sırada? İşte varil varil devlerin serveti...

Giriş Tarihi: 07.03.2026 12:51 Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 12:58
1 Mart 2026 sabahı dünya, enerji piyasalarını sarsan o haberle sarsıldı. ABD ve İsrail'in İran'ın stratejik tesislerine yönelik başlattığı operasyonun ardından Tahran yönetimi, küresel petrol sevkiyatının kalbi olan Hürmüz Boğazı'nı tanker trafiğine kapattığını duyurdu.

Boğazın mayınlandığı iddiaları petrol fiyatlarını saniyeler içinde uçururken, tüm dünya tek bir soruya kilitlendi: Kimin elinde ne kadar petrol var? 2026 yılı itibarıyla güncellenen "Kanıtlanmış Petrol Rezervleri" listesinde zirvedeki isim değişmezken, alt sıralardaki devlerin yer değiştirmesi dikkat çekti.

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL REZERVİNE SAHİP ÜLKELERİ (2026 GÜNCEL)

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

94 - FAS (684 BİN VARİL)

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)

74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL)