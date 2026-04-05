İran'dan Trump'ın açıklamalarına yalanlama: ABD'nin pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu

İran'dan Trump'ın açıklamalarına yalanlama: ABD'nin pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları" yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 05.04.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 05.04.2026 10:12
İran’dan Trump’ın açıklamalarına yalanlama: ABD’nin pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." dedi.

İran’dan Trump’ın açıklamalarına yalanlama: ABD’nin pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu

İran basınının, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti.

Zülfikari, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." ifadesini kullandı.

İran’dan Trump’ın açıklamalarına yalanlama: ABD’nin pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu

"UÇAK ALEVLER İÇİNDE YANIYOR"

ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının da İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia eden Zülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor." dedi.

İran’dan Trump’ın açıklamalarına yalanlama: ABD’nin pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu

NE OLMUŞTU?

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.

Operasyon sırasında ABD ve İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti.

İran’dan Trump’ın açıklamalarına yalanlama: ABD’nin pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu

Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu