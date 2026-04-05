Trend
Galeri
Trend Yaşam
İran'dan Trump'ın açıklamalarına yalanlama: ABD'nin pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları" yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 05.04.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 05.04.2026 10:12