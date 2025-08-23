Trend
İş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı! Teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu
Son dakika haberleri... 5 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'dan günler sonra haber geldi. Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni 68 metre derinlikte bulundu.
Giriş Tarihi: 23.08.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 22:33