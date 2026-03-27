İşitme kaybı sinsi geliyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: O belirti aslında beynin "sessiz" çığlığıymış!
Çevrenizdeki insanların net konuşmadığını, sanki sürekli mırıldandıklarını mı düşünüyorsunuz? Cevabınız evetse, sorun sanılanın aksine konuşanlarda değil, duyan tarafta olabilir. Tıpta "presbiakuzi" olarak bilinen yaşa bağlı işitme kaybı, özellikle 60 yaş sonrası her 3 kişiden birini esir alıyor. Ancak bu durumu sadece "yaşlılık gereği" diyerek kabullenmek, beyin sağlığınız için geri dönülmez bir hataya dönüşebilir. Peki, sinsi başlayan bu süreç sosyal hayatınızı ve zihinsel keskinliğinizi nasıl etkiliyor? İşte kulak sağlığınızı korurken aslında beyninizi de korumanın yolları...
Giriş Tarihi: 27.03.2026 09:07