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İŞKUR 79.344 PERSONEL ALIMI DETAYLARI! KPSS ŞARTSIZ 81 ilde: temizlik personeli, güvenlik, şoför, aşçı başvurular e-şubede!

İŞKUR, Türkiye İş Kurumu bünyesinde 79.344 personel alımı gerçekleştirilecek. İlgili ilanlara başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar detayları sorguluyor. İşçi ve işverenlerin iş birliğiyle yayınlanan ilanlarda başvuru koşulları ve tarihlerine de yer veriliyor. Başvuru yapılacak kadroların arasında şoför, aşçı, elektrik teknikeri, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, gibi birçok farklı branşa yer verildi. 81 ilde KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek alımlar gündemde. İşte İŞKUR 79.344 personel alımı branş ve kontenjanlar

Giriş Tarihi: 16.12.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:38
İŞKUR 79.344 PERSONEL ALIMI DETAYLARI! KPSS ŞARTSIZ 81 ilde: temizlik personeli, güvenlik, şoför, aşçı başvurular e-şubede!

İŞKUR ekranından 81 ilde birçok kadroya KPSS şartı olmadan personel alımı gerçekleşecek. Başvurular e-şube üzerinden yapılacak. İşte İŞKUR 79.344 personel alımı detayları ve branşlar

İŞKUR 79.344 PERSONEL ALIMI DETAYLARI! KPSS ŞARTSIZ 81 ilde: temizlik personeli, güvenlik, şoför, aşçı başvurular e-şubede!

SON DAKİKA: İŞKUR 79.344 AÇIK İŞ İLANI BULUNUYOR!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları üzerinden yüzlerce branşta yüzlerce personel alımı yapacak. Kasım ayı itibarıyla İŞKUR'da tam iş ilanı bulunuyor.

İşte 79.344 personel alım detayları...

İŞKUR 79.344 PERSONEL ALIMI DETAYLARI! KPSS ŞARTSIZ 81 ilde: temizlik personeli, güvenlik, şoför, aşçı başvurular e-şubede!

100 bine yakın personel alımında elektrikçi, büro memuru, servis personeli, şoför ve depo sevkiyat sorumlusu gibi gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden görüntüleyebilirsiniz:

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 79.344 PERSONEL ALIMI DETAYLARI! KPSS ŞARTSIZ 81 ilde: temizlik personeli, güvenlik, şoför, aşçı başvurular e-şubede!

İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlan ilanları bulabilmek bazı vatandaşlar için zor bir süreç olabiliyor. Ekim ayı İŞKUR iş ilanlarını araştıran vatandaşlar için özellikle İŞKUR'un sistemine kayıtlı üye olmak çok önemli. Üyelik oluşturulduktan sonra açıklanan detaylar şu şekilde...

Üye olduktan sonra sırasıyla bu adımları takip edin:

  • Aradığınız pozisyon, meslek, yetkinlik, beceri ve firma bilgisini belirtin.
  • Çalışmak istediğiniz bölgeyi seçin.
  • Meslek ve eğitim durumu bilgilerinizi girin.
  • Çalışmak istediğiniz işyerini belirleyin.
  • Engellilik durumu veya vardiyalı çalışma gibi özel tercihlerinizi seçin.
  • İşyeri unvanını yazın.
  • Son olarak, ekranın alt sağ köşesindeki "Ara" butonuna basın.

İŞKUR 79.344 PERSONEL ALIMI DETAYLARI! KPSS ŞARTSIZ 81 ilde: temizlik personeli, güvenlik, şoför, aşçı başvurular e-şubede!

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:

Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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