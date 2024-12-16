İŞKUR 79.344 PERSONEL ALIMI DETAYLARI! KPSS ŞARTSIZ 81 ilde: temizlik personeli, güvenlik, şoför, aşçı başvurular e-şubede!

İŞKUR, Türkiye İş Kurumu bünyesinde 79.344 personel alımı gerçekleştirilecek. İlgili ilanlara başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar detayları sorguluyor. İşçi ve işverenlerin iş birliğiyle yayınlanan ilanlarda başvuru koşulları ve tarihlerine de yer veriliyor. Başvuru yapılacak kadroların arasında şoför, aşçı, elektrik teknikeri, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, gibi birçok farklı branşa yer verildi. 81 ilde KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek alımlar gündemde. İşte İŞKUR 79.344 personel alımı branş ve kontenjanlar