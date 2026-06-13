İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş gücü piyasasının nabzını tutan ve milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yılın en kapsamlı istihdam raporunu resmen ilan etti. Açıklanan en son verilere göre, Türkiye genelinde eleman ihtiyacı ortaya çıkarken, bazı meslek grupları açık işçi sayı oranları şaşırttı. İş arayanların ve kariyer planlaması yapanların pürdikkat kesildiği listede, özellikle hizmet ve güvenlik sektöründeki açıklar dikkat çekiyor.