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İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

İŞKUR açıkladığı Mayıs ayı verileriyle güvenlikten turizme, market elemanlığından üretime kadar işverenlerin kapısını çaldığı, en çok talep edilen o gözde meslek grubu listesi açıklandı. İşte İŞKUR açıklamsı ile en çok eleman aranan 24 popüler mesleğin tam listesi...

Giriş Tarihi: 13.06.2026 17:08 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 17:09
İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş gücü piyasasının nabzını tutan ve milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yılın en kapsamlı istihdam raporunu resmen ilan etti. Açıklanan en son verilere göre, Türkiye genelinde eleman ihtiyacı ortaya çıkarken, bazı meslek grupları açık işçi sayı oranları şaşırttı. İş arayanların ve kariyer planlaması yapanların pürdikkat kesildiği listede, özellikle hizmet ve güvenlik sektöründeki açıklar dikkat çekiyor.

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

FİGÜRAN

2.396

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

AŞÇI YARDIMCISI

2.289

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İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

POMPACI

2.931

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

FORKLİFT OPERATÖRÜ

3.167

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

KAYNAKÇI

2.584

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

ÖN MUHASEBECİ

6.471

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

BARİSTA

1.843

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

HEMŞİRE

3.078

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

BALIK TEMİZLEME İŞÇİSİ

1.327

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

YOLCU TAŞIMA ŞOFÖRÜ

2.597

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

SİLAHLI GÜVENLİK

1.927

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

ELEKTRİKÇİ

3.418

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

AŞÇI

5.544

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

YÜK TAŞIMA ŞOFÖRÜ

6.711

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

MAKİNECİ (DİKİŞ)

9.364

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

KASİYER

10.959

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

SATIŞ ELAMANI

13.876

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

KONFEKSİYON İŞÇİSİ

13.729

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

MARKET ELAMANI

15.424

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

SERVİS ELAMANI (GARSON)

21.862

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

REYON GÖREVLİSİ

20.928

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

22.308

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

42.211

İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...

TURİZM VE OTELCİLİK ELAMANI

36.784

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör