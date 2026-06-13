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İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...
İŞKUR en çok eleman aranan meslekleri açıkladı! Zirvedeki o mesleği görenler şaşırıyor...
İŞKUR açıkladığı Mayıs ayı verileriyle güvenlikten turizme, market elemanlığından üretime kadar işverenlerin kapısını çaldığı, en çok talep edilen o gözde meslek grubu listesi açıklandı. İşte İŞKUR açıklamsı ile en çok eleman aranan 24 popüler mesleğin tam listesi...
Giriş Tarihi: 13.06.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 17:09