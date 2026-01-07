Trend Galeri Trend Yaşam İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar, başvuru şartları neler? İŞKUR Güç programı başlıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR, genç işsizliğiyle mücadelede tarihi bir projeyi hayata geçiriyor. "GÜÇ" (Gençlik, Üretim ve Çalışma) Programı ile tam 3 milyon gencin istihdama katılması hedefleniyor. Sanayiden teknolojiye kadar pek çok sektörde uygulanacak olan program kapsamında gençlere hem eğitim verilecek hem de ciddi bir maaş desteği sunulacak. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler, nasıl başvurulur ve 2026 maaş desteği ne kadar oldu? İşte güç programı ile genç istihdamı seferberliğine dair tüm detaylar.

