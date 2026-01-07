Trend Galeri Trend Yaşam İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar, başvuru şartları neler? İŞKUR Güç programı başlıyor!

İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar, başvuru şartları neler? İŞKUR Güç programı başlıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR, genç işsizliğiyle mücadelede tarihi bir projeyi hayata geçiriyor. "GÜÇ" (Gençlik, Üretim ve Çalışma) Programı ile tam 3 milyon gencin istihdama katılması hedefleniyor. Sanayiden teknolojiye kadar pek çok sektörde uygulanacak olan program kapsamında gençlere hem eğitim verilecek hem de ciddi bir maaş desteği sunulacak. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler, nasıl başvurulur ve 2026 maaş desteği ne kadar oldu? İşte güç programı ile genç istihdamı seferberliğine dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 06:11
İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar, başvuru şartları neler? İŞKUR Güç programı başlıyor!

Türkiye'nin dinamik genç nüfusunu iş gücüne kazandırmak amacıyla başlatılan GÜÇ Programı, 2026 yılının en büyük ekonomi başlıklarından biri oldu. Özellikle "ne eğitimde ne de istihdamda" (NEET) olan gençleri hedefleyen program, özel sektörle iş birliği içinde yürütülecek. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, programın önceliği gençlerin modern üretim tekniklerini yerinde öğrenmesi ve kısa sürede kalıcı istihdama geçmesi. İŞKUR aracılığıyla yürütülecek bu projede devlet, işverenin üzerindeki maliyet yükünü alırken gençlere gelir imkanı sağlıyor. İşte 2026İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları:

İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar, başvuru şartları neler? İŞKUR Güç programı başlıyor!

İŞKUR GÜÇ PROGRAMI TANITILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz" dedi.

İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar, başvuru şartları neler? İŞKUR Güç programı başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz. Katsayı denilen ucube uygulamayla meslek liseli gençlerimizin önü kesildi. Bu haksızlığa son verdik. Meslek liselerini tekrar cazibe merkezi haline getirdik. 3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık, 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine destek sunacağız, başvuruları İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz. "

İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar, başvuru şartları neler? İŞKUR Güç programı başlıyor!

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Adım Programında Özel sektörle işbirliği programıyla 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız. Güç Programında Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz, İŞKUR Gençlik Programı Günlük 1083 lira cep harçlığını 1375 liraya, haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 19 bin liraya çıkarıyoruz." diye konuştu.

İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar, başvuru şartları neler? İŞKUR Güç programı başlıyor!

Gençlerin eğitimden kopmadan işgücü piyasasına güçlü ve kalıcı biçimde katılmalarını hedefleyen program; stajdan ilk işe, mesleki eğitimden üniversite hayatına, özel sektörden sosyal uyum programlarına kadar geniş bir yelpazede destek mekanizmalarını bir araya getiriyor. Beş ana programdan oluşan bu yapı ile gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmaları, becerilerinin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hâle getirilmesi ve nitelikli istihdama yönelmeleri amaçlanıyor.

https://guc.iskur.gov.tr/ üzerinden İŞKUR Gençlik Programı ve diğer hizmetlere ulaşmak mümkün.

İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar, başvuru şartları neler? İŞKUR Güç programı başlıyor!

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)