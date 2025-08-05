İŞKUR TYP BAŞVURULARI: "O illerde başladı!" İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler, nereden başvurulur?

İŞKUR TYP KAPSAMINDA OKULLARA TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞLADI MI?

TYP kapsamında okullara yönelik temizlik görevlisi alımları için İŞKUR tarafından henüz tüm iller için net tarihler paylaşılmadı. Ancak bazı şehirlerde başvuru tarihleri ve alınacak personel sayısı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen adayların, bulundukları il veya ilçenin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamaları takip etmesi gerekiyor. İşte ilan yayımlanan o şehirler...