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İŞKUR TYP BAŞVURULARI: "O illerde başladı!" İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler, nereden başvurulur?

İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) başvuru dönemlerinin yaklaşmasıyla araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullara güvenlik, çevre düzenlemesi, temizlik personeli gibi birçok alanda alımı yapılacak. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ağustos aynı işaret etti. Bazı illerde TYP personel alımı başvuruları başladı. İŞKUR TYP kura çekimi sonuçlarıyla temizlik görevlisi olabilmek adına birçok kişi başvurularını gerçekleştirecek. Peki, İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler, nereden başvurulur? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:41 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:42
İŞKUR TYP BAŞVURULARI: O illerde başladı! İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler, nereden başvurulur?

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında temizlik personeli alımları yapılacak. Yeni dönem öncesinde İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek bu alımlar için başvuru tarihleri, temizlik görevlisi olarak görev almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.Peki, İŞKUR TYP temizlik personeli başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI: O illerde başladı! İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler, nereden başvurulur?

İŞKUR TYP KAPSAMINDA OKULLARA TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞLADI MI?

TYP kapsamında okullara yönelik temizlik görevlisi alımları için İŞKUR tarafından henüz tüm iller için net tarihler paylaşılmadı. Ancak bazı şehirlerde başvuru tarihleri ve alınacak personel sayısı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen adayların, bulundukları il veya ilçenin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamaları takip etmesi gerekiyor. İşte ilan yayımlanan o şehirler...

İŞKUR TYP BAŞVURULARI: O illerde başladı! İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler, nereden başvurulur?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

İŞKUR TYP BAŞVURULARI: O illerde başladı! İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler, nereden başvurulur?

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İŞKUR TYP BAŞVURULARI: O illerde başladı! İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler, nereden başvurulur?

KASTAMONU

Müdürlüğümüz ile Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Program (TYP) proje sözleşmesi kapsamında toplamda 600 kişilik personel alımı yapılacaktır.

Başvurular 01-05 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak olup İŞKUR irtibat büroları, ALO 170, İŞKUR-e-şube ( https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx) adreslerinden yapılabilir.12 Ağustos 2025 tarihinde Salı günü saat 09:00'da 23 Ağustos Ortaokulunun spor salonunda TYP noter kurası çekilecektir.

Personelin çalışma süresi 01.09.2025 -27.02.2026 tarihleri arasında olacaktır.

İŞKUR TYP BAŞVURULARI: O illerde başladı! İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler, nereden başvurulur?

ORDU ALTINORDU

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen 720 kişilik kamu hizmetlerinin desteklenmesi kapsamındaki kontenjan dâhilinde 6 ay süre ile Toplum Yararına Program başvuruları 01 Ağustos - 5 Ağustos 2025 tarihleri (dâhil) arasında yapılacaktır. Toplum Yararına Programdan daha önce yararlanmış ancak dokuz aylık süresini doldurmayan katılımcılar, başvuru yapmaları halinde yeni programdan kalan süreleri kadar yararlanabilecektir. Katılımcıların tamamı NOTER Yöntemi ile seçilecektir. Noter kurası 08.08.2025 tarihinde saat 09:00'da İl Milli Eğitim Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Programlara katılmak isteyen ve aşağıdaki şartları taşıyanlar; kurumumuzun www.iskur.gov.tr internet adresinden, e- Devlet, esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak ve ALO 170 iletişim hattını arayarak da başvurularını yapabilecektir. TYP programı başlama ve bitiş tarihleri; 01.09.2025 – 28.02.2026 tarihleri arasında 6 ay süre ile uygulanacaktır.

İŞKUR TYP BAŞVURULARI: O illerde başladı! İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler, nereden başvurulur?
İŞKUR TYP BAŞVURULARI: O illerde başladı! İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler, nereden başvurulur?
İŞKUR TYP BAŞVURULARI: O illerde başladı! İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler, nereden başvurulur?