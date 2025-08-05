İŞKUR TYP BAŞVURULARI: "O illerde başladı!" İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler, nereden başvurulur?

İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) başvuru dönemlerinin yaklaşmasıyla araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullara güvenlik, çevre düzenlemesi, temizlik personeli gibi birçok alanda alımı yapılacak. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ağustos aynı işaret etti. Bazı illerde TYP personel alımı başvuruları başladı. İŞKUR TYP kura çekimi sonuçlarıyla temizlik görevlisi olabilmek adına birçok kişi başvurularını gerçekleştirecek. Peki, İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, şartları neler, nereden başvurulur? İşte detaylar…