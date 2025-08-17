Trend Galeri Trend Yaşam İŞKUR TYP KURA SONUCU-İSİM LİSTESİ SORGULAMA:İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

17 Ağustos itibarıyla birçok şehirde başvuruları tamamlanan Toplum Yararına Program kura sonuçları araştırılıyor. İŞKUR üzerinden yürütülen çekilişin ardından açıklanan listeler, pek çok ilde yoğun ilgi görüyor.Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak personeller için gerçekleştirilen kura süreci tamamlandı. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda görevlendirilecek temizlik ve güvenlik personeli belirlenmiş oldu. Peki 2025 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 17.08.2025 15:47 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 15:47
İŞKUR'un yürüttüğü Toplum Yararına Program kapsamında yapılan kura çekilişleri tamamlandı. Başvuru süreci biten şehirlerde belirlenen adayların listeleri erişime açıldı.Katılımcılar, sonuçlarını öğrenmek için bulundukları illerin resmi internet sayfalarına giriş yaparak T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yapabilecek.İşte, 2025 TYP sonuç ekranı ve detaylara dair bilgiler…

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA

TYP kura çekimi sonuçları illere göre belirlenecek Başvurularını yapan vatandaşların il Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamalarını takip etmesi gerekecek.

İŞKUR TYP'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Kuruma kayıtlı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

– Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları için başvurular illere göre gerçekleşecek. Adayların il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusuna göre başvurularını yapması gerekiyor.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi'ne kayıt olmalısınız.

