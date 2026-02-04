İŞKUR TYP PERSONEL ALIM DETAYLARI! 2026 İŞKUR TYP Okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları başladı mı?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR üzerinden yürütülen TYP alımlarında süreç, her il için ayrı şekilde planlanıyor. Bu nedenle adayların, kendi şehirleri için yayımlanan ilanların tarihlerini il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularına göre kontrol etmesi gerekiyor. İlanlar Adana, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok il için e-Şube sisteminde yayınlanıyor.