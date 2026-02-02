Trend Galeri Trend Yaşam İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2026 | İŞKUR TYP Okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman?

Okullarda istihdam edilmek üzere temizlik personeli alım süreci resmen başlıyor. İŞKUR aracılığıyla yürütülen ve yeni adıyla İUP (İstihdam Uyum Programı) olarak uygulanan program kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda temizlik, çevre düzenlemesi ve güvenlik alanlarında personel görevlendirilecek. Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden alınırken, uygun görülen adaylar 2026 yılı kura sürecinin tamamlanmasının ardından görevlerine başlayacak.Peki, MEB okullara temizlik görevlisi alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 02.02.2026 06:36
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alacak temizlik ve güvenlik personeli için başvuru süreci sürüyor. İŞKUR e-Şube üzerinden birçok il adına ilanlar yayımlanırken, Toplum Yararına Program kapsamında yapılacak alımların kura sonuçları illerin resmi internet sitelerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek. Sürece ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İŞKUR üzerinden yürütülen TYP alımlarında süreç, her il için ayrı şekilde planlanıyor. Bu nedenle adayların, kendi şehirleri için yayımlanan ilanların tarihlerini il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularına göre kontrol etmesi gerekiyor. İlanlar Adana, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok il için e-Şube sisteminde yayınlanıyor.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi'ne kayıt olmalısınız.
TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Toplum Yararına Program kapsamında görevlendirilecek kişilerin kura sonuçları, illerin resmi internet sayfaları üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Başvuruların ardından açıklanacak kura sonuçlarıyla birlikte yerleştirilen adaylar, ilgili kontenjanlarda temizlik görevlisi olarak göreve başlayacak.

